St. Georgen Dualer Student Patrick Hilpert: Praxiserfahrung statt Hörsaalhockerei

Azubiserie: Der St. Georgener Patrick Hilpert absolviert bei JG Weisser ein Duales Studium der Fachrichtung BWL-Industrie.

Für Patrick Hilpert war schnell klar, dass er sich für ein Duales Studium entscheiden wird: "Ich wollte zwar studieren, aber trotzdem auch einen Praxisbezug haben", sagt er. Deswegen entschied er sich für diesen Karriereweg und ist für seinen Studiengang BWL-Industrie nun im dreimonatigen Wechsel an der Hochschule in Schwenningen und bei seinem Betrieb JG Weisser. Lachend ergänzt er: "Natürlich hat es auch eine Rolle gespielt, dass man im Gegensatz zum normalen Studium gleich etwas Geld verdient."

Der 22-Jährige stellt klar: "Wer nur gerne im Hörsaal hockt und über Theorie redet, für den ist das nichts." Ihn reize es, die Theorie gleich in der Praxis anzuwenden, "dazu braucht man eine gewisse Offenheit, um zu erkennen, dass es zwischen dem Gelernten und der Anwendung doch häufig Unterschiede gibt." Dabei lebt auch die Lehre von ihrer Praxisnähe. So bedeute der Zusatz Industrie, dass in den betriebswirtschaftlichen Fächern stets anhand von Beispielen aus der Industrie gearbeitet wird: "Und die Dozenten kommen selbst aus der Praxis, wenn ein ehemaliger Speditionsleiter etwas aus seiner Erfahrung erzählt, hat das gleich eine ganz andere Wirkung", sagt Hilpert. In der Phase im Betrieb bekommt er viel Erfahrung mit, erhält einen Durchlauf durch Buchhaltung, kaufmännische Bereiche, Controlling, aber auch durch die Fertigung. "Natürlich kann man da dann nicht einfach irgendwelche Maschinen bedienen, aber man erhält einen kleinen Einblick", erklärt Hilpert, der im dritten Studienjahr ist und kurz vor dem Abschluss steht. Auch schätzt er, wie er bei JG Weiser, dass neben seinem Studiengang noch ein duales Maschinenbaustudium sowie fünf Ausbildungen anbietet, anerkannt wird: "Ich arbeite richtig an Projekten und bin nicht zum Kaffeekochen da", sagt er und lacht wieder.

Die St. Georgener Berufs- und Ausbildungsmesse findet am 23. Juni von 9 bis 17 Uhr statt. Davor stellt der SÜDKURIER in einer kleinen Serie Azubis der teilnehmenden Betriebe vor.