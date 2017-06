St. Georgen Drei Tage Gaudi beim Sommerfest der Feuerwehr

Alle zwei Jahre feiert die Feuerwehr Peterzell ihr Sommerfest. Rund 70 Helfer sind drei Tage lang im Einsatz, um die zahlreichen Gäste zu versorgen. Am Montag stehen der obligatorische Mittagstisch und das Handwerkervesper auf dem Programm.

Drei Tage lang lockte das Sommerfest der Peterzeller Feuerwehrabteilung zahlreiche Gäste vor und in das Festzelt auf dem Gelände neben der Bushaltestelle in der Mühlbachstraße. Die etwas kühle Witterung am Samstagmorgen verlockte trotzdem dazu, einen Biergarten neben dem schattenwerfenden Baum aufzustellen. Auch wenn Beim Fassanstich die Gäste lediglich in geringer Zahl vorhanden waren, füllte sich der Biergarten und das Zelt zu etwas vorgerückter Stunde dann doch merklich. Die Gäste vor dem Zelt sorgten für Stimmung und im Zelt spielten die Lausbuba von Bondorf im oberen Gäu, nahe Rottenburg am Neckar.

Hinter dem Abteilungskommandanten Markus Weißer samt seinen Kameraden liegt eine anstrengende Woche. Denkt er an den Zeltaufbau am Montagabend, spricht er von 40 spannenden Minuten, in denen das Hauptzelt aufgestellt wurde. Immerhin misst das Zelt 30 Meter Länge und zehn Meter Breite. Schließlich musste am Abend die Mannschaft bei der Übergabe des neuen Feuerwehrfahrzeuges am Gerätehaus in St. Georgen dabei sein. "Wir haben noch nie so schnell das Zelt aufgebaut, wie an diesem Abend", freut sie Markus Weißer fast eine Woche danach. Die Abteilung Peterzell-Stockburg ist ein eingespieltes Team, auch wenn es nur alle zwei Jahre das Sommerfest gibt.

Wenn gefeiert wird, dann richtig. Drei Tage lang, vom Bieranstich bis zum Festausklang am heutigen Montagabend, sind gut 70 Helfer eingeteilt und sorgen für das Wohl der Gäste. Der freundliche Service ist das eine. Gute Unterhaltung das andere: Im Festzelt heizen die Lausbuba dem Publikum jetzt richtig ein und es gibt eine Polonaise, die immer länger und länger wird.

Am Montag wird ab zwölf Uhr das obligatorische Mittagessen angeboten. Es liegen bereits Vorbestellungen verschiedener Firmen vor. Das Personal hinter der Theke wird also allerhand zu tun haben. Der Blick in die Gesichter der Kameraden wird mit einem Lächeln quittiert. Die Frauen liefern dann den Kuchen und die Kaffeezeit kann kommen. Zum Handwerkervesper ab 16.30 Uhr wird Bratwurst mit Zwiebeln und Kartoffelsalat angeboten.