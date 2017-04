St. Georgen Drei Chefs geleiten Kämmerer Karl Braun in den Ruhestand

"Sie waren ein Bilderbuchbeamter." Bürgermeister Rieger fasst viele postive Charakterzüge des scheidenden Mitarbeiters zusammen. Karl Braun dankt für 33 schöne Berufsjahre

Wenn gleich drei Dienstherren – zwei ehemalige und ein aktueller – einen städtischen Mitarbeiter in den Ruhestand geleiteten, musste der Anlass ein außergewöhnlicher sein. Auch die dicht besetzten Reihen im Zuhörerbereich im großen Sitzungssaal bezeugten den hohen Stellenwert, den Karl Braun als Persönlichkeit und in seinem Wirken in Stadt und Verwaltung genießt. Nach 33 Jahren Arbeit als Kämmerer der Stadt St. Georgen wurde Braun am Mittwochabend im Gemeinderat in den Ruhestand verabschiedet.

Ähnlich gehalten waren die Wünsche der Redner, was die Zukunft des Schwaben anlangt, der mit seiner Frau Ursula längst in St. Georgen eine neue Heimat gefunden hat. Er möge gesund bleiben und Zeit finden für gemeinsame Unternehmungen mit seiner Frau und die im Sport angesiedelten Hobbys. Bürgermeister Michael Rieger lobte seinen scheidenden Kämmerer als stets kompetenten, verantwortungsbewussten Mitarbeiter mit Loyalität gegenüber Chefs und Mitarbeitern. In allen Jahren habe er umfangreiches Wissen, Erfahrung, Schaffenskraft und Elan eingebracht und sei dabei Spezialist und Generalist in einem gewesen. Braun stehe für Kostenoptimierung und Transparenz gleichermaßen. "Er hat alle Fördertöpfe gekannt und den Laden im Griff gehabt, wenn ich weg war", meinte Rieger weiter. So war Braun ein "Bilderbuchbeamter, wie es ihn heute selten gibt". Aber wie lassen sich 33 Jahre in der St. Georgener Kämmerei zusammenfassen? Rieger versuchte es mit zwei Kennziffern. Rund eine Milliarde Euro habe Braun insgesamt in den Verwaltungs- und Vermögenshaushalten bewegt. Dabei sei er stets den Konjunkturzyklen einer Industriestadt unterworfen gewesen: Musste er doch mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von einer Million Euro (1987) oder mit 17 Millionen Euro im Rekordjahr 2007 operieren.

Günter Lauffer erinnerte das Gremium an einen Rat, den er als Bürgermeister im Jahr 1968 bekommen hatte: "Fragen Sie in allen wichtigen Dinge Ihren Kämmerer." In der Zeit mit Braun sei as nicht falsch gewesen. "Ich habe Sie sehr geschätzt", stattete der Altbürgermeister nachträglich Dank ab. Mit Brauns Einstellung habe man eine gute Personalentscheidung getroffen: auch wenn der damalige Kämmerer nicht einverstanden gewesen sei, wie Lauffer schmunzelte.

Mit eingestellt hat ihn der damalige Gemeinderat Wolfgang Schergel. Als Bürgermeister durchlebte er mit Braun Höhen und Tiefen. Braun sei mit Sportsgeist an die Arbeit gegangen und habe jede Entscheidung mitgetragen. Das habe ihm imponiert. 23 Jahre mit "Charly" bilanzierte Bürgermeisterstellvertreter Joachim Kleiner aus einer persönlichen Sicht. "Ich habe zu dir aufgeschaut", sagte er seinem kompetenten, loyalen und wichtigen Ratgeber. Auch wenn Braun den Rat auch mal ausgebremst habe, habe er doch immer nach gangbaren Lösungen gesucht.

Nicht Spekulation, sondern solides Handwerk: So charakterisierte der künftige Pensionär sein Wirken in der Bergstadt. Seine Aufgabe sei gewesen, die Basis für kommunale Aufgaben zu schaffen. Wo es gewünscht war, habe er auch finanziell beraten. Die Zusammenarbeit habe immer gut geklappt, der Gemeinderat habe sich Themen stets konstruktiv genähert. "Ich habe mich angestrengt. Ich hoffe, Sie waren mit meiner Arbeit zufrieden", meinte Braun zu "33 schönen Berufsjahren". Auch die Würdigung des Beitrags, den sein Team in der Kämmerei geleistet habe, gehörte zu seinem Dank.

Zur Person

Karl Braun wurde 1952 in Baiersbronn geboren. Er begann 1968 eine Verwaltungslehre, hängte ein Studium an und bekleidete nach der Bundeswehrzeit Stellen als Hauptamtleiter in Dornstetten und Kämmerer in Steinbronn im Schönbuch. Nach St. Georgen kam er im Feburar 1984. Als Kämmerer arbeitete er acht Jahre mit Bürgermeister Günter Lauffer, 16 Jahre mit Bürgermeister Wolfgang Schergel und neun Jahre mit Bürgermeister Michael Rieger. Zu seinen Tätigkeitsfeldern gehörten zuletzt auch die kaufmännische Leitung der Stadtwerke, die Leitung des Personalamtes und die der Geschäftsstelle des Gemeinderats. (wur)