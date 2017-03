St. Georgen Dieser Konflikt macht richtig Spaß

Das Stück "Wir sind die Neuen" feiert Premiere im Deutschen Haus. Das Thema Generationenprobleme sorgt für viele Lacher.

St. Georgen – Nach der erfolgreichen Produktion „Frau Müller muss weg“ und der Gaunerkomödie „Zwei wie Bonnie und Clyde“ feiert das Theater im Deutschen Haus mit einer weiteren Produktion Premiere. Auf dem Spielplan steht die Erfolgskomödie „Wir sind die Neuen“ von Ralf Westhoff, die für das Theater im Deutschen Haus von Verena Müller Möck bearbeitet wurde. Die Komödie kam 2014 als Kinofilm heraus und feierte große Erfolge. An sechs Terminen ist die Komödie nun im Theater im Deutschen Haus zu sehen. Zahlreiche Zuschauer erschienen zur Premiere und zeigten sich begeistert.

Die Komödie „Wir sind die Neuen“ handelt von der etwa 60-jährigen Biologin Anne, dem alten Frauenheld Eddi und dem Juristen Johannes, die aus finanziellen Gründen beschließen, wieder zusammenzuziehen und somit ihre alte Studenten-WG wieder aufleben lassen. Dabei geraten sie mit der jungen Studenten-WG aneinander, die ihnen gegenüber wohnt. Während die entspannten Oldies zu jeder Tages- und Nachtzeit lautstark diskutieren, Musik hören und feiern, befinden sich die jungen Studenten im Prüfungsstress, erleben Beziehungskrisen und kämpfen darum, die Karriereleiter zielstrebig nach oben zu klettern. Aus dem anfänglichen Nachbarschaftskonflikt entwickelt sich ein Generationenkonflikt, der zu zahlreichen Situationen führt, in denen sich die beiden Parteien in die Haare geraten. Eines Tages jedoch wendet sich das Blatt und die Alten müssen nun ihren jungen Mitbewohnern helfend unter die Arme greifen.

Besetzt ist die Produktion mit Susi Dilger, Peter Horn, Bianca Kieninger, Marvin Polomski, Christian Lewedei und Karin Binkert-Hörmann. „Der in der Komödie dargestellte Generationskonflikt ist jedem bekannt und oft erkennen sich die Zuschauer in den Situationen wieder“, so Regisseurin Verena Müller Möck. Begeistert von der Premiere zeigte sich die St. Georgenerin Helga Eberspächer: „Das Thema des Stückes finde ich sehr gut. Außerdem sind die Darsteller spitze“. Der gleichen Meinung ist auch ihr Ehemann Volker Eberspächer: „Die Schauspieler sind super. Es ist erstaunlich, wie viel Text diese beherrschen müssen“. Außerdem finde er es gut, dass die Situationen aus dem Leben gegriffen seien.

Im Anschluss an die Premierenaufführung fand eine kleine Premierenparty statt, wo die Möglichkeit bestand, sich mit den Schauspielern über die Komödie auszutauschen und den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.

Die nächsten Termine

Die Erfolgskomödie ist an vier weiteren Terminen zu sehen: Am Freitag, 31. März, Samstag, 1. April, Freitag, 7. April und am Samstag, 8. April jeweils um 20 Uhr. Einlass ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, Schüler zahlen acht Euro. Karten zu allen Terminen sind im Vorverkauf bei Natur- und Feinkost Hoppe und an der jeweiligen Abendkasse erhältlich. Über den Vorverkauf können auch telefonische Reservierungen für die Abendkasse getätigt werden. (esp)