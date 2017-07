St. Georgen Die neue Lorenzhöhe bietet Wohnqualität im Alter

In drei Wohnblöcken wird komfortables und sicheres Wohnen allen Lebensitutionen gerecht. Evangelische Altenhilfe und FWD-Hausbau haben ein griffiges Konzept entwickelt.

Lebens- und Wohnqualität im Alter, verbunden mit dem zuverlässigen und vielfältigen Betreuungsangebot der evangelischen Altenhilfe St. Georgen, das bietet die neue Lorenzhöhe. Geschäftsführer Matthias Günther von FWD-Hausbau verweist auf die jahrzehntelange Erfahrung, über die der Bauträger verfügt. Gemeinsam mit der evangelischen Altenhilfe entwickelten sie ein Konzept für diese Seniorenwohnanlage, das den Erfahrungsschatz im Bereich Seniorenwohnen verbindet und optimiert. Am Freitag, 7. Juli, 16 Uhr, wird Richtfest gefeiert, ab 15 Uhr sind im Bau C Besichtigungen möglich.

Es ist maßgeschneidert für eine komfortable und sichere Wohnsituation im Alter und dabei unabhängig von der gesundheitlichen Entwicklung. In den Wohnblöcken A und B kann in 28 Wohnungen unterschiedlicher Größe das Leben unabhängig und selbstständig stattfinden. Je nach Lebenssituation ist auch eine Zubuchung verschiedener Betreuungs- und Unterstützungsangeboten der evangelischen Altenhilfe möglich. Das gibt Sicherheit für die Lebensphase, wenn nicht mehr alles so leicht von der Hand geht. Die evangelische Altenhilfe betreibt in St. Georgen auch die Betreuungseinrichtungen Elisabethhaus und Lorenzhaus.

Die Wohnungen können gekauft als auch gemietet werden. Das Betreute Wohnen ist in Wohnblock C angesiedelt. Dort werden Wohnqualität und die nötige Betreuung individuell miteinander kombiniert. Die evangelische Altenhilfe St. Georgen ist Träger der Betreuung aller drei Häuser. Dabei wird sie mit einem Büro in Block C direkt präsent sein. Einen neuen Weg geht die evangelische Altenhilfe mit fünf Gästeappartements. In Kooperation mit dem Ferienland können die Appartements für den Urlaub mit dem Pflegebedürftigen gemietet werden. Damit das funktioniert, so Altenhilfe-Geschäftsführer Markus Schrieder, ist eine genaue Absprache der Pflege- und Familiensituation notwendig. Nur so kann das Angebot individuell perfekt abgestimmt werden. Diese Aufgabe übernimmt Marianne Kieninger, die einfühlsam und mit sehr viel Herzblut den Dialog mit den interessierten Familien führt. Von der stationären Unterbringung in den Einrichtungen der Altenhilfe bis zur häuslichen Pflege durch die Sozialstation im Apartment sind viele Modelle denkbar. „So individuell ist dieses Angebot einzigartig“, betont Ferienland- Geschäftsführer Julian Schmitz und Markus Schrieder ergänzte: „Wir haben jetzt schon eine sehr hohe Nachfrage“.

Beide sind überzeugt, den pflegenden Angehörigen ein attraktives Angebot zu machen. Außerdem wird es in Block C einen Gemeinschaftsraum zur Begegnung oder auch für eigene Familienfeste geben. Eine großzügige Grünanlage fasst die neue Seniorenwohnanlage an der Johann-Sebastian-Bach-Straße ein. (rib)

Richtfest

Am Freitag, den 7. Juli, startet das Richtfest um 16 Uhr. Bereits ab 15 Uhr steht der Block C allen Interessierten offen für Besichtigungen. Selbstverständlich wird die evangelische Altenhilfe mit Informationen die Rundgänge ergänzen. (rib)