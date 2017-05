St. Georgen Die Verliebten lassen sich Zeit  Zur Hochzeit 1957 scheint die Sonne

Maria und Nikolaus Herr lernen sich in Schonach kennen. Heute leben sie immer noch glücklich vereint in St. Georgen. Bis sie vor 60 Jahren zueinanderfinden, dauert es ein bisschen.

Heute vor 60 Jahren heiraten Maria Haberstroh und Nikolaus Herr in Prechtal. Die kirchliche Trauung findet am selben Tag in Triberg in der Wallfahrtskirche statt. Die Sonne scheint.

Kennengelernt hatten sich Maria und Nikolaus Herr in Schonach, im Haus einer Tante von Maria Herr. Dort wohnte Nikolaus Herr zweieinhalb Jahre in einem Zimmer. "Es hat etwas gedauert, bis wir zueinanderfanden", sagt Maria Herr. "Gut Ding will Weile haben." Drei Kinder, eine Tochter, zwei Söhne und vier Enkel gratulieren zum Festtag.

Die Ehejubiläen 75 Jahre: Kronjuwelenhochzeit

70 Jahre: Gnadenhochzeit

65 Jahre: Eiserne Hochzeit

60 Jahre: Diamantene Hochzeit

50 Jahre: Goldene Hochzeit

40 Jahre: Rubinhochzeit

30 Jahre: Perlenhochzeit

25 Jahre: Silberhochzeit

20 Jahre: Porzellanhochzeit

10 Jahre: Rosenhochzeit

Maria Haberstroh wurde 1937 in Triberg geboren. "In d Schone bin ich uffgwase", sagt sie. Bei Verwandten in Schonach, da sie keine Eltern hatte, wurde die junge Maria Haberstroh wohlbehütet groß. Nach dem Abschluss der Schule nahm Maria Haberstroh eine Arbeit in der Firma SBS auf. Nach ersten Erfahrungen in der Fabrik wechselte sie 1953 nach Triberg in die Firma Schatz, bekannt als "Jahresuhren". Dort war sie 32 Jahre beschäftigt, bis die Firma vom Markt verschwand. Es folgten noch neun Jahre in St. Georgen bei der Firma Hässler, bis sie mit 60 Jahren den Ruhestand antrat.

Nikolaus Herr erblickte 1932 in Elzach das Licht der Welt. Aufgewachsen ist der überaus rüstige Jubilar in Oberprechtal. Dort ging er zur Schule und arbeitete bis zum 18. Lebensjahr in der Landwirtschaft. Es gab damals nicht viele Möglichkeiten, erinnert sich Herr. Es zog ihn nach Schonach. Dort trat er 1949 als Mitarbeiter beim Baugeschäft Willmann ein. Bis zur Heirat 1957 war Nikolaus Herr in Schonach beschäftigt. Es folgte die Arbeitsaufnahme in Triberg bei der Firma Schatz.

"Da habe ich bis zum Konkurs der Firma 30 Jahre bei den Jahresuhren gearbeitet", blickt Herr zurück. Zur Rente war es noch zu früh, so trat er wieder in die Firma Willmann in Schonach ein. Zehn Jahre – bis zum Renteneintritt mit 63 Jahren – war der handwerklich begabte Mitarbeiter noch beschäftigt.

Während das Ehepaar zuerst in Oberprechtal wohnte, folgte schließlich der Umzug nach Triberg, um näher an der Arbeitsstelle zu wohnen. 2006 sind die Herrs nach St. Georgen zu ihrem Sohn gezogen. Früher sind sie gerne in den Urlaub gefahren. Noch heute läuft Nikolaus Herr zwei mal täglich. "Das brauche ich wegen der Luft."