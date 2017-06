St. Georgen Die Theaterfahrten sind Geschichte

Die Besucher werden älter, die Freizeitgewohnheiten sind andere: Organisator Friedrich Grafe hat nach den negativen Erfahrungen der vergangenen Jahren aufgegeben.

Es war ein stilles Ende, aber es hat sich angekündigt. Die Besucherfahrten ins Freiburger Theater sind Geschichte. Seit Anfang der 1980er Jahre hatte Friedrich Grafe dieses Kulturangebot organisiert. Hat sich um Programm, Termine und Buchungen gekümmert und um Gleichgesinnte geworben, die den Kulturgenuss am Ende einer Busfahrt zu schätzen wussten. Weil jeder zusätzliche Teilnehmer die fahrtbedingten Fixkosten reduzierte, warb Grafe regelmäßig im Sommer für das von Oktober bis Mai laufende Abonnement der nächsten Spielzeit. Sechs Vorstellungen, sechs Samstagabendausflüge, sechs Mal Begegungen mit Oper, Schauspiel oder moderner Darstellung. Heute sieht er der neuen Spielzeit unbeteiligt entgegen. Die arge Enttäuschung, als schon 2016 bei nur etwa 15 Interessenten keine Theaterfahrten zustande kamen, wurde durch eine gewisse Antriebslosigkeit ersetzt. Und selbst, wenn sich eine neue Gruppe bilden würde, "ich möchte es nicht mehr machen", sagt Grafe bestimmt.

Dabei weiß der im Ökumenischen Zentrum, bei der Evangelischen Altenhilfe oder im eigenen Garten vielbeschäftigen Rentner um den hypothetischen Wert seiner Aussage. Sind es doch das zunehmende Alter der Theaterfahrer und das veränderte Freizeitverhalten, die an der St. Georgener Kulturinstitution nagen. Viele ehedem treue Teilnehmer seien inzwischen nicht mehr mobil oder hätten Schwierigkeiten im Bus und im Theater in Summe sechs bis acht Stunden zu sitzen, sagt Grafe. Jüngere Abonnenten schätzten Spontaneität und ließen ungern Aufführungen in die Urlaubsplanung diktieren. Und generell sei Freiburg mit dem eigenen Auto ja nur einen Katzensprung entfernt.

Es war wohl Anfang der 1990er, als die Besuchergemeinschaft mit zwei Bussen Richtung Dreisam fuhr, erinnert sich Grafe mit Wehmut. Nicht nur Theaterfreunde aus Furtwangen waren mit von der Partie, sondern auch solche aus Triberg. Jetzt schließt sich der Kreis. Ein paar Ehemalige der St. Georgener Gruppe haben sich aus der Not heraus der bestehenden Besuchergemeinschaft Triberg-Schonach-Schönwald angeschlossen, die Aufführungen am Sonntagnachmittag ansteuert. "Wie ich das gehört habe, klappt das auch", sagt Grafe. Für ihn und seine Frau Else fehlt bei diesem Angebot aber das Ritual. Am Samstagabend habe es sich über die Jahre eingebürgert, vor der Vorstellung noch ein Lokal zu besuchen. "Wegen des Hungers und wegen der netten Gesellschaft", lächelt Grafe. Wenn der Bus aber am Sonntag um 13 Uhr abfährt, kollidiere der Theaterbesuch mit anderen Verpflichtungen. Für die Grafes hat sich der Theatergenuss erledigt. "Mit dem Bus oder gar nicht", sagen sie. Unvorstellbar, sich am Lenkrad auf die nächtliche Straße konzentrieren zu müssen statt nebeneinander im Bus im gerade Erlebten schweigend oder wortreich zu schwelgen.