St. Georgen Die Stadtbibliothek bekommt von den Nutzern gute Noten

Die Stadtbibliothek braucht den Vergleich mit anderen Bibliotheken nicht zu scheuen. Nutzer geben ihr in nahezu allen relavanten Bereichen gute Noten, Abzüge sind allenfalls der Raumsituation oder dem Budget geschuldet. Diese Einschätzung geht aus einer Besucherumfrage der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen des Regierungspräsidiums hervor, an der 37 kommunale öffentliche Bibliotheken teilnahmen. Aus St. Georgen wurden 184 Fragebogen ausgewertet. Als Datensatz ermöglichen sie die beabsichtigte freiwillige Qualitätskontrolle.

"Wir haben eine schöne, attraktive Bibliothek", freute sich Leiterin Lucia Kienzler über die guten Noten. Höchste Bewertungen bekamen das Veranstaltungsangebot, Buchungsvorgänge, Attraktivität der Räume, Orientierung im Haus oder Innovationsfreude. Beratung, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit des Bibliotheksteams fielen zu 100 Prozent gut, meist sehr gut aus, gleiches gilt für die Qualität und Verfügbarkeit der Medien. Größtenteils angemessen empfunden werden die Gebühren. Zu erklären sind differierende Aktualitätsauffassungen bei den Gattungen. Romane, Kinder- und Jugendbücher kamen dort deutlich besser weg als Sachbücher, Hörbücher und Filme. "Der Medienbestand und die technische Ausstattung sind abhängig von den uns zur Verfügung stehenden Mitteln", sagte Lucia Kienzler.

Deshalb geht die Umstrukturierung des Angebots nicht von heute auf morgen. 2016 wurden die Kinderbücher erneuert, 2017 sind die Sachbücher dran. Hörbücher unterlägen eben dem knappen Etat. Dieser ist seit Jahren zwar fix, wurde aber für die Onleihe-Aktivitäten deutlich aufgestockt. Modifizierungen soll es beim Zeitschriftenangebot geben, bei gleicher Gesamtzahl von Titeln. "Wir planen eine Umfrage unter den Lesern", kündigte die Leiterin an. Sie wünscht sich ein attraktiveres Zeitschriftenangebot für Männer.

Auch Anregungen bekam Lucia Kienzler durch die Befragung mit auf den Weg. So wird die frühe Schließung am Samstag um 11 Uhr als Manko empfunden. "Wir wissen, dass da gerade meist Hochbetrieb herrscht. Wir suchen deshalb eine Lösung", kündigte die Leiterin an. Allerdings müsse man auf den Stundenschlüssel der beiden festangestellten Kräfte Rücksicht nehmen. Wegen finanzieller Gründe und baulicher Gegebenheiten kann jedoch kein 24-Stunden-Medienrückgabeautomat installiert werden. Abhilfe gibt es im Rathaus. "Hat die Bibliothek geschlossen, können Medien an der Pforte abgeben werden", empfahl Kienzler. Aus Platzgründen sind das E-Learning in der Bibliothek, ein richtiger Internetarbeitsplatz oder ein eigener Lesesaal nicht umsetzbar. Den wenigen Leuten im Lesebereich, denen es laut Umfrage bei Veranstaltungen zu laut ist, gibt Lucia Kienzler zu bedenken: "Die Bibliothek ist auch ein Ort der Begegnung."

