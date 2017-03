St. Georgen Die Selbsthilfe lebt vom Dialog

Stefan Plaaß leitet seit vier Jahren die Selbsthilfegruppe Depression und spricht am Selbsthilfetag in Bad Dürrheim über seine Erfahrungen

St. Georgen – Das Leiten einer Selbsthilfegruppe ist kein Selbstläufer. Dem ist sich Stefan Plaaß bewusst. Vor vier Jahren gründete er eine Selbsthilfegruppe zum Thema Depression, die er gemeinsam mit Vesna Pallasdies leitet. „Wir ergänzen uns sehr gut. Vesna hat als Fachpflegerin in der Psychiatrie einen medizinischen Hintergrund. Wenn ich mal einen weniger guten Tag habe, kann sie auch mal stärker die Moderation übernehmen“, sagt Plaaß, der selbst an Depressionen erkrankt ist und offen damit umgeht. Umso schwerer fiel es ihm zu akzeptieren, dass Selbsthilfeangebote für Depressionen in der Stadt wenig Resonanz erhielten. „Ich wusste, dass der Bedarf da war und trotzdem saßen wir manchmal nur zu zweit oder dritt da“, erinnert sich Stefan Plaaß. Als das Angebot eingestellt wurde, setzte er sich mit Antonia Musacchio-Torzilli von der Wirkstatt zusammen und präsentierte ihr sein Vorhaben, eine neue Gruppe zu gründen.

Am Anfang der Gruppe stand eine Infoveranstaltung, die den Dialog zum Thema öffnen sollte. 40 Interessierte fanden sich 2013 in der Wirkstatt ein. „Die Gruppe startete dann mit 20 Leuten, das war schon sehr groß. Ich wusste aber auch, dass es weniger werden wird und es hat sich dann bei circa zehn Teilnehmern eingependelt“, so Plaaß. Ihm liegt viel daran, die Gruppe aufrecht zu halten, was persönliches Engagement fordert. So organisierte er bereits mehrere Lesungen gemeinsam mit dem Arbeitskreis psychische Gesundheit und lädt immer wieder Menschen in die Gruppe ein.

Experten der Rentenversicherung klären über Möglichkeiten der psychosomatischen Reha auf. Immer wieder kommt auch Andrea Fetzner. Die St. Georgenerin ist seit 2015 Leiterin der psychiatrischen Klinik in Bad Dürrheim und in der Gruppe sehr geschätzt.

Stefan Plaaß will den Betroffenen Mut vermitteln und ihnen die Möglichkeit geben, den eigenen Weg im Umgang mit Depressionen zu finden. „Müssen gibt es bei uns nicht. Wir geben uns gegenseitig Tipps und Hilfen und hören einander zu“, sagt Plaaß. Für viele sei die Gruppe eine wichtige Stütze. Er ermutigt die Teilnehmer sich neue Aufgaben zu suchen. So habe er mit der Arbeit im Café Bohnenheld oder in der Fair-Trade-Gruppe einen wichtigen Schritt im Umgang mit der Krankheit gemacht. Am Sonntag, 26. März, berichtet er beim Selbsthilfetag in Bad Dürrheim von seinen Erfahrungen. Um 15 Uhr stehen Selbsthilfegruppen im Dialog und sprechen über Wege aus der Depression.