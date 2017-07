St. Georgen Die Sanierung der Mehrzweckhalle kommt zügig voran

Mehrzweckhalle Peterzell wird energetisch saniert. Stadt investiert rund eine Million Euro.

Es wird gesägt, gehämmert und gebohrt. Seit einigen Wochen sind die Sanierungsarbeiten an der Peterzeller Mehrzweckhalle im Gang. Stadtbaumeister Reinhard Wacker und Architekt Martin Rosenfelder erläuterten bei einer Baustellenbesichtigung mit dem SÜDKURIER, welche Maßnahmen derzeit laufen. Und was die Bürger nach Abschluss der Maßnahme von der Mehrzweckhalle erwarten können.

Zwar wird die Mehrzweckhalle derzeit vom Dach bis zu den Fundamentschürzen saniert. Aber: "Innen werden die Besucher später kaum Veränderungen sehen", wie Stadtbaumeister Reinhard Wacker erklärt. Die Sanierung bezieht sich ausschließlich auf Maßnahmen zur energetischen Ertüchtigung der rund 35 Jahre alten Halle. Fassadendämmung, neue Fenster sowie die Erneuerung der Elektrotechnik und des Dachs sind die Hauptmaßnahmen. Hier war beim gestrigen Besichtigungstermin auf der Südseite des Gebäudes bereits die Lattenkonstruktion komplett angebracht, sodass in wenigen Tagen der Dachdecker die ersten Ziegel aufbringen kann.

Neben dem Steildach muss auch das Flachdach saniert werden. Der bisherige Kiesbelag, der zum Beschweren der alten Dämmung auf das Dach aufgebracht war, wird entfernt. Stattdessen werden die neuen Dämmfolien verklebt. Auch an der Fassade wurden bereits große Teile der Rohkonstruktion für die künftige Wärmedämmung angebracht.

Im Moment sind mit dem Zimmermann und dem Fassadenbauer zwei Gewerke auf der Baustelle. "Nächste Woche werden es noch mehr", sagt Martin Rosenfelder. Dann werden der Anlagen- und der Elektrotechniker mit ihrer Arbeit beginnen und die Vorbereitungen für die neue Heizungs- und Elektroinstallation treffen. Dann soll auch der Vorschlag des Gemeinderats geprüft werden, die Mehrzweckhalle künftig mit einer LED-Beleuchtung auszurüsten. Wacker bezweifelt allerdings, dass das so ohne Weiteres möglich sein wird und die Lampen einfach ausgetauscht werden können. "Die innere Holzdecke bleibt ja erhalten und damit auch die Aussparungen für die Lampen", sagt der Stadtbaumeister. Ob es adäquate LED-Leuchtstoffröhren gibt, die in die vorhandenen Lampenrahmen passen, müsse noch technisch und preislich geprüft werden.

Im Zuge der Sanierung musste auch der Brandschutz überprüft werden. Hier sind kleinere Maßnahmen notwendig. "Wir müssen die Brandschutztüre zwischen Foyer der Mehrzweckhalle und Schulgebäude komplett erneuern", so Wacker. Auch muss eine neue Fluchttüre beim Kindergarten eingezogen werden. Fluchtwegebeschilderung und die Installation von Rauchwarnmeldern gehören ebenfalls zu der Maßnahme, die mit insgesamt rund 62 000 Euro zu Buche schlägt. Zusammen mit den bislang veranschlagten Sanierungskosten wird die Gesamtmaßnahme am Ende rund eine Million Euro kosten. Dafür gibt es insgesamt rund 410 000 Euro an Fördermitteln.

Die vom Peterzeller Ortschaftsrat angeregte räumliche Veränderung der Küche in der Mehrzweckhalle ist übrigens nicht Gegenstand der Sanierung. "Wir werden lediglich die äußere Zugangstüre verbreitern, aus Brandschutzgründen und für eine bessere Anlieferung", so Rosenfelder.

Fertigstellung

Zum Beginn des neuen Schuljahres im September soll die Sanierung der Peterzeller Mehrzweckhalle soweit fortgeschritten sein, dass sie dann wieder für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung steht. Die Gesamtmaßnahme soll im November abgeschlossen sein. Der St. Georgener Gemeinderat hatte die Sanierung der Halle in seiner Sitzung im Dezember des vergangenen Jahres beschlossen. (spr)