St. Georgen Die Nordfassade des Oberkirnacher Schulhauses wird saniert

Eigenleistung soll die Kosten reduzieren, die Arbeiten beginnen erst im Spätsommer 2017. Außerdem will der Ortschaftsrat neue Ortspläne und Ruhebänke aufstellen lassen.

Oberkirnach – Die Nordfassade des Oberkirnacher Schulhauses kann in diesem Jahr saniert werden. Im städtischen Haushalt wurden dafür 20 000 Euro eingestellt. Das teilte Ortsvorsteher Franz Günter in der Sitzung des Ortschaftrates mit. Als "Maßnahme zur Gebäude- und Werterhaltung" sei die Sanierung der Rückseite des Schulhauses, das gleichzeitig das Zentrum des St. Georgener Ortsteils markiert, ein wichtiger Schritt. Dass mit 20 000 Euro keine allzu großen Sprünge gemacht werden können, war dem Ortsvorsteher wie auch den Räten klar. Zumal Günter sagte, dass sechs Fenster auf der Rückseite unbedingt erneuert werden müssten. Auch müsste im Gemeindesaal Hand angelegt werden. Deshalb überlegt das Gremium, ob durch mögliche Eigenleistungen Kosten eingespart werden können. Zudem stimmte das Gremium einstimmig zu, einen Teil der städtischen Verfügungsmittel in die Sanierung mit einfließen zu lassen.

Zum Zeitplan sagte Günter, dass die Ausschreibung jetzt im Frühjahr gemacht werde. Mit einem Sanierungsbeginn rechnet er allerdings erst im Laufe des Spätsommers.

Über die Verwendung der Verfügungsmittel stimmte das Gremium gesondert ab. Wie der Ortsvorsteher sagte, standen die von der Stadt für jeden Ortsteil zur Verfügung gestellten und zur eigenständigen Verwendung freigegebenen Mittel im Haushaltsplan 2017 auf der Kippe. "Glücklicherweise hat der Gemeinderat anders entscheiden", sagte Günter. Das Gremium beschloss, von den für Oberkirnach zugewiesenen 1400 Euro zunächst zwei neue Ruhebänke vom Bauhof anfertigen und aufstellen zu lassen. Als Standorte wurden die St.

-Wendel-Kapelle und der Parkplatz am Kesselberg ausgewählt. Außerdem regte Günter an, die inzwischen ausgewaschene Gedenktafel, der anlässlich des Baus der Schulhausmauer durch die Feuerwehr in den 1990er Jahren in die Sandsteinmauer eingelassen wurde, von einem Steinmetz auffrischen zu lassen. Am Infohäuschen vor dem Schulhaus soll eine neue Ortskarte angebracht werden. Die bisherige Karte ist ausgeblichen, außerdem sind die dort verzeichneten Wanderrouten teilweise nicht mehr aktuell. Wie Franz Günter sagte, wird es künftig eine Sommer- und eine Winterkarte geben. Während auf der Sommerkarte die Wanderwege abgebildet sind, werden auf der Winterkarte die Skilifte und Loipen eingezeichnet sowie die Wege, die auch im Winter begehbar sind.

Bekannt durch Skisport

Obwohl Oberkirnach von der Einwohnerzahl her ein kleiner Ortsteil von St. Georgen ist, so ist der Name weithin bekannt. Wie Ortsvorsteher Franz Günter in der Ortschaftsratssitzung sagte, haben bei einer kürzlich stattgefundenen Jägerversammlung alle Mitglieder den Veranstaltungsort Oberkirnach problemlos und ohne Navi gefunden, da der Ortsteil für sein Skigebiet mit fünf Skiliften in der ganzen Region bekannt sei. (spr)