StGeorgen Die Narretei in St. Georgen greift unaufhaltsam um sich

Hier große Überblick zur heißen Phase der Fasnet – und wichtig für alle Narren: Der Umzug am Fasnet-Montag fällt in diesem Jahr flach

St. Georgen – Mit dem Brauchtumsabend und einem großen Jubiläumsumzug hat die Fasnacht in St. Georgen bereits vor den offiziellen närrischen Tagen begonnen. Am Samstag geht die Saalfasnacht weiter, da feiern die Nesthexen ihren Ball zum 25-jährigen Bestehen in der Stadthalle. Zwar findet am Fasnachtsmontag in St. Georgen kein Umzug mehr statt. Dennoch müssen die närrischen Verkleidungen noch nicht eingemottet werden. Zwischen schmotzigem Donnerstag, 23. Februar, und Fasnachtsdienstag, 28. Februar, ist in der Bergstadt noch allerlei Narretei geboten. Wir geben einen Überblick über die Fasnachtsveranstaltungen:

Am schmotzigen Donnerstag, 23. Februar, werden vormittags die Schüler vom Unterricht befreit. Um 14.30 Uhr setzt sich der von den Nesthexen organisierte Kinderumzug in Bewegung. Die Aufstellung ist ab der Hauptstraße/Ecke Schmiedegrund. Nach dem Kinderumzug, an dem auch die St. Georgener Narrengruppen mitlaufen werden, können die kleinen Narren beim Kinderball in der Stadthalle herumtoben und bei lustigen Spielen kleine Preise gewinnen. Der Kinderball wird von der Narrenzunft gestaltet. Um 17.30 Uhr werden die Narren das Rathaus stürmen und den Rathausschlüssel für die symbolische Machtübernahme an sich nehmen. Ab 20.11 Uhr wird es gespenstisch. Das Gasthaus zum Goldenen Auerhahn in der Unterkirche verwandelt sich in ein Spukschloss im Schwarzwald. Zutritt nur in Frauenkleidern.

Am Fasnet-Samstag, 25. Februar, lädt die närrische Bürgerwehr Peterzell zum Bürgerwehrball in die Mehrzweckhalle in Peterzell ein. Motto: Da haut's mer grad de Kuckuck nuus.

Am Fasnet-Sonntag, 26. Februar, beginnt um 10 Uhr in der katholischen Kirche der Gottesdienst mit Beteiligung der St. Georgener Narren. Zudem wird Pfarrer Paul Dieter Auer seine Predigt in Reimform halten. Um 20 Uhr findet in der Unterkirche der Fasnetball statt mit Showeinlagen, Guggenmusik und DJ Valentino. Der Eintritt ist frei.

Am Fasnet-Montag, 27. Februar, veranstalten Bürgerwehr, Engelegoaschter und Guggenmusik Bloos-Arsch um 10 Uhr einen Kinderumzug durch Peterzell. Abordnungen der einzelnen Narrengruppen werden zudem die Bewohner im Elisabeth- und im Lorenzhaus besuchen.

Am Fasnet-Dienstag, 28. Februar, beginnt um 14 Uhr die Kinderfasnet in der Unterkirche. Um 19 Uhr lassen die Narren dann die abgelaufene Fasnachtssaison noch einmal wortreich Revue passieren, bevor die Fasnet unter großem Geheule auf dem Scheiterhaufen auf dem Marktplatz verbrannt wird.

Fasnet auswärts

Wer auch am Fasnachtsmontag nicht auf den Anblick der St. Georgener Narrengruppen verzichten will, kann Fohrebobbele, Nesthexen, Hohwalddeufel, Bergstadtfetzer, Engelegoaschter und Bürgerwehr bei verschiedenen Umzügen sehen. Die Narrenzunft sowie Bürgerwehr und Engelegoaschter nehmen am Umzug in Bad Dürrheim teil, die Nesthexen und Hohwalddeufel und Wälderschnäpf sind in Schenkenzell. Die Bergstadtfetzer sind beim Umzug in Böblingen. (spr)