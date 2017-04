St. Georgen Die Narrenzunft trauert um ihren Ehrenzunftmeister Ludwig Schuler

Schuler verstarb am Montag, zwei Tage vor seinem 82. Geburtstag nach kurzer Krankheit. Er war ein Urgestein der St. Georgener Fastnacht.

1935 wurde er in St. Georgen geboren. 1973 trat er in die damals noch junge Narrenzunft ein und entdeckte sein Herz für die Fasnacht. Er schlüpfte mit großer Begeisterung ins Fohrebobbelehäs und hatte großen Spaß, unter der Maske unerkannt auf den Umzügen mitzulaufen und die Leute zu strählen. Schon wenige Jahre später wurde er stellvertretender Bobbelevater. Von 1980 bis 1998 war er erster Zunftmeister der Narrenzunft. Damit ist er bis heute der am längsten amtierende Zunftmeister in der 50-jährigen Geschichte der Narrenzunft.

Während dieser 18 Jahre knüpfte er zahlreiche Kontakte zu vielen Narrengruppen. Im ganzen südbadischen Raum war Ludwig Schuler in der Fasnachtsszene bekannt. Seine launigen Anekdoten gab er bei zahlreichen Brauchtumsabenden und in geselligen Runden zum Besten. Ein großes Anliegen des Zunftmeisters, der mit seinem Ausscheiden 1998 zum Ehrenzunftmeister ernannt wurde, war die Aufrechterhaltung des närrischen Brauchtums.

Legendär waren seine närrischen Schlagabtausche beim Rathaussturm am schmotzigen Donnerstag mit dem damaligen Bürgermeister Günter Lauffer. Die beiden lieferten sich scharfzüngige und tiefsinnige Wortgefechte. Die Gastgeschenke, die Schuler dem damaligen Rathauschef überreichte, hatten stets eine tiefere Bedeutung und Bezug zum lokalen Geschehen.

Seinen Beinamen "Riemen-Ludwig" verdankt der Raumausstatter seiner Erfindung, das Geschell des Fohrebobbelehäs mit einem Lederriemen unter dem Häs um den Bauch und somit praktisch unsichtbar und ohne die Rückenansicht des Häs mit dem gemalten Eichhörnchen zu verdecken, zu befestigen.

Ludwig Schuler war nicht nur als aktiver Fasnachter bekannt. Der Raumausstattermeister betrieb ein eigenes Handwerksgeschäft mit Laden. Fast bis zuletzt stand er aktiv im Berufsleben.