St. Georgen Die Mühlstraße wird ab April saniert

Auf mehr als 400 Metern werden in drei Ausbauabschnitten Wasser- und Gasleitungen verlegt. Für Anwohner bleibt die Straße befahrbar.

Im April erfolgt die erste große Tiefbaumaßnahme der Stadt in diesem Jahr. In drei Bauabschnitten wird bis zu den Sommerferien die Mühlstraße zwischen der Bundesstraße und der Gerwigstraße saniert. Der gesamte Streckenabschnitt wird nur für Anwohner befahrbar sein. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben am Mittwochabend einstimmig zu. Vorgesehen sind unterschiedliche Ausbautiefen. Im unteren Bereich der Mühlstraße werden wird auf 42 Metern der Mischwasserkanal durch Stahlbetonrohre erneuert, auf der restlichen Strecke werden lediglich 400 Meter Wasserrohre und Gasleitungen. Erneuert und an die neuen Leitungen angeschlossen werden in diesem Zuge auch die Wasser- und Gashausanschlüsse.

Laut Stadtbaumeister Reinhard Wacker gilt das Kanalsystem im oberen Bereich der Mühlstraße als noch tragbar. Ein Komplettausbau wie in der Straße Am Sommerrain hätten die nach Submission beschlossenen Kosten der Stadt in Höhe von 409 000 Euro um weitere 700 000 Euro erhöht. Der Kostensatz liegt rund zehn Prozent über der Kalkulation, lediglich ein Angebot lag vor: laut Bürgermeister Rieger eine markttypische Situation Die Ausbauplanung richte sich nach Plänen der Stadtwerke Villingen-Schwenningen. Der Gasversorger gebe den Takt vor und verbaue in St. Georgen jedes Jahr im Schnitt 1,3 Kilometer. Wegen der engen, steilen Straße sprach Wacker von einer anspruchsvollen Baustelle. So sei die Vollsperrung unvermeidlich. Weil bergseitig der Hang verbaut ist, müssen Wasserrohre und die für den Breitbandausbau vorgesehenen Leerrohre teils über Nachbargrundstücke geführt werden.

Eine Diskussion entwickelte sich um die Einbindung der Mühlstraße in den Breitbandausbau. Die Straße gehört noch nicht der Ausbaustufe 2017 an, wird aber dieses Jahr für die nächste Anbindungsphase eingeplant. Die Verlegung von Leerrohren berücksichtige gegenwärtig beide momentan möglichen Erschließungsoptionen, so Wacker. Generell verfüge dieser Straßenzug über gute und bald noch bessere Datenleitungen über die Telekom, versah Rieger die plötzliche so engagierte Ausbaupolitik des früheren Monopolisten parallel zum Breitbandausbau im Landkreis mit Fragezeichen.

Joachim Kleiner (FW) und Manfred Schwerer (CDU) sorgten sich um den Straßenbelag. Kleiner begrüßte das anstehende Ende des Flickenteppichs, wollte aber sichergestellt stehen, dass der ordentliche Straßenzustand dann für die nächsten Jahre anhalten solle. Scherers Sorge, Breitband-Nachzügler könnten erneute Grabungen in der Straße erfolgen, konnte Wacker nehmen. Die Anlieger seien informiert und beteiligt. Stockwaldsprecher Joachim Kieninger sorgte sich um eine nahtlose Feindecke. Wacker sagte, die drei Zentimeter starke Asphaltdeckschicht in einem Zug aufgebracht werde.

Geduld gefragt

Der Ausbau der Mühlstraße erfolgt in drei Abschnitte. Gestartet wird zwischen B 33 und Klosterbergstraße. Die Baustelle wandert dann bis zur Friedrichstraße und weiter zur Gerwigstraße. Die Zufahrt zur Klosterbergstraße werde eng aber machbar, so Stadtbaumeister Wacker. Anders im unteren Bereich der Mühlstraße. Hier werde es den Anwohnern nicht immer möglich sein, direkt ans Haus zu fahren. (wur)