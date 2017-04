Erste Vorträge bei der Gesundheitswoche in St. Georgen. Plastische Chirurgie ist im Schwarzwald-Baar-Klinikum kein Lifestyle-Angebot.

Die Leber eines Menschen wiegt zwischen 1500 und 2000 Gramm und ist das zentrale Organ des Immunsystems. Professor Eike Walter, Direktor der Klinik für Innere Medizin am Schwarzwald-Baar-Klinikum (SBK), schwärmt am Montagabend im großen Sitzungssaal des St. Georgener Rathauses von dieser größten Drüse des Körpers bei Wirbeltieren. In anschaulichen Bildern zeigt er die "großartige Architektur", so Walter, des Organs mit seinem Geflecht aus Blutgefäßen, Leberzellen und Gallengängen. Rund 80 Besucher des ersten Vortragsabends der Gesundheitswoche wähnen sich im Hörsaal einer Uni, wo Walter die Aufgaben der Leber nahe bringt. Ob Alkohol, Medikamente, Fett, alles wird von ihr verarbeitet, entgiftet, weiter geleitet, sie produziert Gallensäure und Hormone. Wenn diese Arbeit gestört wird durch Viren oder einem Zuviel an Giften und Fetten, dann erkrankt der Mensch: Zirrhose, Hepatitis C und B lassen die Leberzellen verhärten und bauen das Organ langsam ab. Wagner gibt keine Ratschläge für leberfreundliche Ernährung, dennoch dürften die Informationen das Publikum nachdenklich gemacht haben.

Auch Professor Steffen Baumeister (Direktor Plastische-, Hand- und Ästhetische Chirurgie SBK), klärt an diesem Abend auf: Mit kosmetischen Schönheitskorrekturen haben er und sein Team nichts zu tun. Dennoch ist die Ästhetik ein Ausgangspunkt ihrer Arbeit. So fordern Entstellungen nach Unfällen oder Verbrennungen oder nach Krebs-Operationen das chirurgische Handwerk heraus. "Die Wiederherstellung von Körperflächen und -formen, Transplantationen auf der Haut und der sorgsame Umgang mit dem Gewebe sind die Hauptaufgaben", dokumentiert Baumeister mit anschaulichen Fotos auf der Leinwand.

Hier wird einer Frau nach Brustkrebs die Brust wieder aufgebaut, dort einem Mann nach extremer Gewichtsabnahme die herab hängende Bauchschürze wegoperiert. In den meisten Fällen zahlt das die Krankenkasse, auch für das Anlegen extremer Segelohren, die vor allem bei Kindern für seelische Probleme sorgen.

Dass dieser Vortragsabend in der von Johannes Probst seinerzeit initiierten Gesundheitswoche viel Publikum anzog, freute auch Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner, der die Vortragswoche eröffnete. Er würdigte alle, welche die Gesundheitswoche erst möglich machen. Das kommunale Engagement "Gesund leben mit St. Georgen" habe schon etliche Nachahmer gefunden, betonte Johannes Probst. Als zusätzlichen Anreiz zur Gesundheitswoche hat die Stadt eine Tombola ausgelobt. Wer sich drei Anwesenheitsstempel holt, nimmt an der Verlosung von Eintrittskarten fürs Hallenbad teil.

Schulsanitäter

Gut zu wissen: Wer in der Robert-Gerwig-Schule in St. Georgen die Treppe herunter stürzt und sich verletzt, wird sofort und bis zum Eintreffen von Arzt und DRK-Sanitätern durch die Schulsanitäter versorgt. Im Rahmen der Gesundheitswoche demonstrierten Kevin Wolf, Ronja Schlegel, Anastasia Talbrico, Laura Rak und Florian Kieninger vor Publikum im großen Sitzungssaal des Rathauses, dass sie Wunden versorgen, Gliedmaßen schienen und Verbände anlegen können. (boe)