St. Georgen Die Krippe als letzter Akzent vor den Weihnachtstagen

In der Pfarrkirche St. Georg wird zwei Tage vor Heiligabend die Krippe aufgebaut. Mesner Hilser pflegt eine alte Tradition, die ihm persönlich sehr am Herzen liegt

Mesner Johannes Hilser sprüht noch ein bisschen Wasser auf das Moos in der Krippe, damit es an den Weihnachtstagen richtig grün bleibt. Bei allen Vorbereitungsarbeiten, die er in der katholischen Kirche St. Georg vor Weihnachten trifft, liegt ihm die Krippe besonders am Herzen. "Die Krippe ist eine wundervolle Tradition. Der Geruch von Moos und Stroh gehört zu Weihnachten einfach dazu", sagt Hilser.

Der St. Georgener Krippenbauer Albert Fehrenbacher baute die Krippe, die zwei Tage vor Heiligabend in der katholischen Kirche aufgebaut wird. "Der Aufbau erfolgt in mehreren Etappen und wir benötigen vier bis fünf Personen dafür", berichtet der Mesner.

Circa 150 Kilogramm wiegt die Krippe. Eine Besonderheit seien die großen Holzfiguren, die alle handgeschnitzt sind. "Seit ich mich erinnern kann, steht an Weihnachten diese Krippe hier. Mindestens schon 40 Jahre", so der Bergstädter Hilser.

Bis zum 8. Januar bleibt die Krippe in der Kirche stehen. Dann wird sie wieder an ihren festen Lagerplatz in die Unterkirche gestellt, bevor sie zum nächsten Weihnachtsfest wieder exakt genauso aufgebaut wird. "Die Figuren stehen immer gleich und haben einen festen Platz, an den nur sie passen", so der 48-jährige Mesner. Der Platz für die Figuren ist in der Holzplatte mit einer Vertiefung vorgemerkt.

Die Platzierung der Figuren erfolgt in den letzten Zügen des Aufbaus. Zuvor werden das große Gestell und der Stall aufgestellt. Wenn die Figuren stehen, folgen noch frisches Moos und Stroh. An der Seite der Krippe steht jedes Jahr eine kleinere Tanne. "Wir sind hier schließlich im Schwarzwald, da darf ein Schwarzwaldbaum an der Krippe nicht fehlen", sagt Hilser.

Beim Aufstellen der Nordmanntanne bekommt der Mesner Unterstützung des ehrenamtlichen Helfers Wolfgang Schwarz. Er kümmert sich auch darum, dass die fertige Krippe im richtigen Licht erstrahlt. "Wenn der Baum steht und wir Strom und Licht an der Krippe haben, sind wir fertig mit dem Aufbau", sagt Hilser.

Wenn die Krippe steht, weiß Hilser, dass Weihnachten unmittelbar bevorsteht. "Das ist der letzte Akzent vor den Gottesdiensten am Fest." Danach kümmere er sich noch um die Gottesdienstvorbereitungen. Die Gewänder werden zurecht gelegt, die Kirche gesäubert und das nötige Zubehör für die Kinder- und Christmette bereitgestellt. Vor Weihnachten sei er jeden Tag von morgens bis abends in der Kirche, berichtet Hilser. "Weihnachten beginnt für den Mesner erst nach Weihnachten", sagt er und lacht.

Obwohl er an Weihnachten viel zu tun hat, liebt er seine Aufgabe, insbesondere den Krippenaufbau. "Solange es geht, möchte ich diese Tradition aufrecht erhalten", sagt Hilser. Vorerst ist er mit dem Krippenbau fertig, nur ein Detail fehlt noch, denn der Platz zwischen Maria und Josef im Stall ist leer. Erst an Heiligabend wird das Jesuskind in die Krippe gelegt und das Weihnachtsfest in der Kirche kann beginnen.

Albert Fehrenbacher

Die Krippe in der katholischen Kirche St. Georg hat Albert Fehrenbacher gefertigt. 1911 in Schramberg geboren, begann er im zweiten Weltkrieg in russischer Gefangenschaft Krippenfiguren zu schnitzen, die er aus dem Lager schmuggeln konnte. 1965 ging er mit einer Krippenausstellung in die USA. Ende der 1970er-Jahre kehrte er in den Schwarzwald zurück und zog mit seiner Familie nach St. Georgen. (lem)