Schwarzwald-Baar-Kreis Die Kreis-CDU geht kämpferisch ins Wahljahr

70 Gäste kommen zum Neujahrsempfang in St. Georgen. Innenminister Strobl stimmt auf die kommenden Monate ein.

Die CDU Schwarzwald-Baar hatte heute zum Neujahrsempfang nach St. Georgen eingeladen. Begegnungsstätte waren die Hallen des in sechster Generation produzierenden Traditionsunternehmens J.G. Weisser Söhne. Hauptredner des Empfangs mit etwa 70 Gästen war der Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident Baden-Württembergs, Thomas Strobl. Trotz eines "schwierigen Landtags-Wahljahres 2016" für die Union und dem Einzug als Juniorpartner in die regierende Landeskoalition zeigte sich Strobl mit Blick auf die anstehenden Bundestagswahlen kämpferisch: "Bundeskanzlerin Angela Merkel bleibt der Fels in der Brandung. Ich meinerseits werde an ihrer Seite aktiv weiterarbeiten."

Die Themen innere Sicherheit und Asylpolitik werden laut Strobl den Kern des anstehenden Wahlkampfes bilden. Im neuen Jahr werde es nicht zuletzt aufgrund einer sich verschärfenden Sicherheitslage zu 500 000 Asylbewerbern heißen: "Du bist nicht bleibeberechtigt, da du politisch nicht verfolgt bist." Im Hinblick auf das jugendliche, renitente Alter der männlichen Asylbewerber sei diese Abschiebepolitik für eine seriöse Wahrnehmung mit aller Konsequenz anzuwenden. Ohne ein derartiges Vorgehen seien die Ressourcen für eine erfolgreiche Integration politisch wirklich Schutzbedürftiger nicht aufzubringen.

Dementsprechend verwies Strobl auf den Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung, der vorsieht, bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 1500 neue Stellen im Polizeidienst einzurichten. Von den 1500 geplanten Stellen sind für 2017 381 im Etat vorgesehen, dies sei hinlänglich bekannt. Für die aktuell prüfende Evaluierungsgruppe der umstrittenen Polizeireform von 2014 in Baden-Württemberg nannte Strobl ein konkretes Datum, bis zum 31. März muss die Arbeitsgruppe fertig sein und Ergebnisse liefern. "Wir müssen die Polizeidichte angesichts der neuen und bekannten Bedrohungen rasant erhöhen", sagte Strobl, ohne jedoch auf den akuten Nachwuchsmangel für die frei werdende Dienstellen in Baden-Württemberg einzugehen.

Auch die Impulse in der digitalen Infrastruktur im ländlichen Raum seien in erster Linie auf die CDU zurückzuführen. Seit Strobls Amtsantritt am 12. Mai habe das Land 100 Millionen Euro an Fördergeldern für die Breitbandversorgung ausgegeben. Dies sei mehr als die 75 Millionen Euro, die die rot-grüne Vorgängerregierung in ihrer gesamten Legislaturperiode dafür ausgegeben habe. Auch für 2017 machte Strobl den Bürgermeistern und Landräten für das schnelle Internet Hoffnung, es würden erneut 100 Millionen Euro ausgeschüttet.

In der Abschlussrede mahnte der seit erst einem Jahr amtierende Geschäftsführer von J.G. Weisser Söhne, Thorsten Rettich, zu einer entscheidungsfreudigen Realpolitik mit konsequenten Zügen. Der Maschinenpark des Unternehmens im Wert von 60 bis 70 Millionen Euro sei zu 70 Prozent vorfinanziert. "Wir brauchen stabile Verhältnisse bei Steuern, Arbeitskräften und internationalen Beziehungen. Sie werden es nie allen recht machen können und müssen sich für einen Weg entscheiden. Stillstand bedeutet Tod, nicht nur in der Geschäftswelt", so Rettich in Richtung der Empfangsgäste.

Motor als Präsent

Beim Neujahrsempfang der CDU bekam Innenminister und Hauptredner Thomas Strobl vom gastgebenden Unternehmen J.G. Weisser Söhne einen Stirlingmotor, hergestellt nach dem 3D-Druckverfahren, als Präsent überreicht. Zusätzlich trug sich Strobl in das Goldene Buch der Stadt St. Georgen ein. Weitere Gäste der CDU waren der Europaabgeordnete für Baden-Württemberg, Andreas Schwab, Landtagsabgeordneter Karl Rombach und Landrat Sven Hinterseh. (häm)