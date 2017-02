St. Georgen Die Innenstadtsanierung könnte 2019 starten

Erst die Innenstadt, dann das Schulzentrum: Bürgermeister Rieger blickt im großen Interview über übertriebenen Perfektionismus und künftige Aufgaben der Stadt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Herr Rieger, wie ist Ihr persönlicher Eindruck vom Hallenbad?

Das Bad ist toll geworden, die Sanierung war eine große Hausnummer für die Stadt. Ich bin enorm zufrieden und bekomme nur positive Rückmeldungen. Aber ich sehe auch, mit welchen enormen Ansprüchen wir heutzutage umgehen müssen. Leute fordern Perfektionismus und regen sich über die kleinsten Kleinigkeiten auf. Alles muss vom ersten Tag an top funktionieren. Etwa: ‚Warum ist keine Uhr da?’ Klar kommt eine rein. Aber da kann man doch auch mal den Schwimmmeister nach der Zeit fragen. Beschwert hat sich eine Frau über das angeblich zu kalte Wasser. Es hat 28 Grad. Um Probleme werden wir uns natürlich kümmern. Auch bei den Kabinentüren ist etwas nicht in Ordnung. Im Sommer, in der Zeit der Hauptreinigung schaut man dann nach den Mängeln und lässt die Firmen kommen.

Für den Haushalt 2017 sind etliche Planungsmittel eingestellt. Schulzentrum, Rathaus, Marktplatz. Wo geht wann etwas los?

Wir haben uns jetzt für die Innenstadt und das Bildungszentrum entschieden. Stadtbild und Bildung sind einfach die Themen der nächsten Jahre. Das wird uns alles abverlangen, das ist klar. Nebenher müssen wir noch ein paar kleinere Sachen abwickeln. Jetzt müssen wir schauen, wo wir das Geld bekommen. Im Herbst werden wir den Förderantrag für die Innenstadt stellen. Vertreter des Ministeriums waren hier und haben sich die Situation angeschaut. Sie haben signalisiert, dass sie uns unterstützen.

Welche Bereiche umfasst die Innenstadtsanierung?

Marktplatz, Tiefgarage, Rathaus. Dazu der gesamte Innenbereich vom Eingang Gerwigstraße bis zur katholischen Kirche. Es gab einen Innenstadtwettbewerb mit einem klaren Preisträger. Das wollen wir jetzt umsetzen. Aufträge und Planungsleistungen sind vergeben. Diese werden mit Kosten unterlegt. Mit diesen gehen wir in den Gemeinderat um den Förderantrag vorzubereiten. Wenn es optimal läuft, beginnt die Innenstadtsanierung 2019.

Die Innenstadt rangiert dann vor dem Schulzentrum?

Parallel werden wir es nicht machen können. Das kriegen wir finanziell nicht geschultert. Bei den Schulen wird bis in den Herbst das Raumkonzept erstellt, das auf der pädagogischen Arbeit basieren muss. Da haben wir einen groben Kostenüberblick. Im Netzwerk haben wir da ausgezeichnete Raumplaner und Architekten, aber die Sanierung muss bezahlbar sein. Die Innenstadtsanierung dauert locker fünf Jahre, allein der Marktplatz braucht zwei Jahre, auch das Rathaus. Teilweise werden diese Vorhaben parallel laufen, aber ein gleichzeitiger Start ist unmöglich.

Ein kleineres Projekt ist die Stadthallenküche. Wann wird es umgesetzt?

Rolf Hirt vom Hochbau ist schon dran. Ziel ist es, es in Sommerferien umzusetzen. Wie alle im Haushalt beschlossenen Projekte. Aber wir haben momentan eine dünne Personaldecke im Haus.

Noch eine Frage, die wir auf unserer Facebookseite bekommen haben: Eine Userin fragt, warum Hallen nicht von Privatpersonen gemietet werden können, um darin Veranstaltungen auszutragen.

Grundsätzlich kann hier jeder Bürger städtische Einrichtungen nutzen, wenn sie frei sind. Die Stadthalle ist sehr stark belegt. Im Brigachhaus wäre das einfacher. Nur, wer ist bereit, bei der Stadt auch was zu zahlen? Zum Nulltarif geht das nicht. Es braucht Hausmeister, Brandschutzwache und Komplettreinigung. Draufzahlen dürfen wir bei privaten Veranstaltungen auf keinen Fall.

2017 wurde der Wasserpreis erhöht. Stehen mittelfristig weitere Gebührenanpassungen an?

Als erstes muss eine Stadt ihre Entgelte aus ihren Leistungen erzielen. Wir müssen das verlangen, was wir ausgeben. Bei Wasser wie auch Abwasser hat das nicht mehr gestimmt. Es geht schlicht in Richtung Kostendeckung. Momentan sind da keine Erhöhungen in Aussicht. Man muss da auch Aufwand und Ertrag sehen bei Einnahmenerhöhungen.

Wie sieht es mit dem Friedhof aus?

Auch die Friedhofsgebühren haben wir angepasst. Der Friedhof ist riesengroß und so eine Daueraufgabe mit permanent zwei Vollbeschäftigten. Wir haben jetzt Urnengräber angelegt, die weniger pflegeintensiver sind. Da gibt es gegensätzliche Meinungen. Andere Leute würden den Friedhof gerne privatisieren lassen. Das wollen wir alles nicht. Der Friedhof soll eine städtische Einrichtung mit allen Bestattungsformen bleiben. Bei Optimierungen sind wir permanent mit dem Bauhof im Gespräch.

Wie geht es in der Windkraftdebatte weiter?

Der Flächennutzungsplan ist beschlossen. Wir haben Flächen reduziert und trotzdem keine Verhinderungsplanung betrieben. Da haben wir uns viel Zeit genommen und zwei Flächen ausgewiesen. Im Steinwald ist es bisher so, dass es einen Interessenten gab, der zwei Anlagen vorsah. Dort gibt es mehrere Grundstückseigentümer. Nachdem nun private Eigentümer gesagt haben, dass sie keine Windkraftanlagen auf ihren Flächen haben wollen, werden wir nicht aktiv. Diesen Streit tun wir uns nicht an. Vom Schlossberg habe ich noch nichts gehört. Offenbar gibt es einen Interessenten. Das Landratsamt hält uns auf dem Laufenden. Geht ein Bauantrag ein, geht die ganze Immissionsschutz- und naturschutzrechtliche Prüfung los. Dann kann es passieren, dass gar keine Anlage nach St. Georgen kommt.

Wann rollt der Bürgerbus?

Mit Bürgern haben wir noch keine Gespräche geführt. Wir warten erst mal ab, wann der neue Nahverkehrsplan des Landkreises fertig ist. Denn ein Bürgerbus darf alles sein, nur keine Konkurrenz zum ÖPNV. Wenn klar ist, wo die ÖPNV-Busse fahren, kann man planen. Aber klar ist, dass den Bürgerbus Bürger organisieren und er sich privat trägt. Wir helfen gerne mit. Sicher ist, dass es in St. Georgen Bedarf gibt, weil es Straßen gibt, in die der normale Bus nicht rein kann. Oder wenn des darum geht, ältere Menschen mit dem Bürgerbus zum Einkaufen in die Stadt zu bringen. Wenn das anderswo funktioniert, warum sollte das nicht hier auch funktionieren?

Zur Person

Michael Rieger (55, verheiratet, drei Kinder) ist seit August 2008 Bürgermeister in St. Georgen. Am 12. Juni 2016 gelang ihm mit 98,6 Prozent der Stimmen eine überzeugende Wiederwahl. Rieger ist Diplom-Verwaltungswirt. 1998 bis 2008 war er bei der Stadt Oberndorf am Neckar beschäftigt. (wur)