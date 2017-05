St. Georgen Die Hotel-Baustelle an der Bahnhofstraße geht voran

Wo die Trockenbauer wirken: Beim Ortstermin lässt schon erkennen, wie großzügig die künftigen Gästezimmer gestaltet sein werden. Der Eröffnungstermin im Frühjahr 2018 steht fest.

Um zu verstehen, was Daniel Papst gerade sagen will, muss er einem schon fast ins Ohr brüllen. Ortstermin im werdenden Hotel. Ein Presslufthammer dröhnt, vor dem Fenster fliegt ein Stück Fassade dem Boden entgegen. Die Baustelle lebt. Rund 20 Handwerker verschiedener Gewerke arbeiten im ehemaligen Industriebau parallel. Das entkernte Hauptgebäude ist nach dem Abriss zweier Nebengebäude plötzlich optisch an die Straße gerückt. Den Takt geben hier die Trockenbauer an. Im vorderen, ältesten Bereich in Richtung Museumstraße sind die künftigen Hotelzimmer teilweise schon durch Trennwände parzelliert; jeweils zwei Badezimmer, derzeit noch durch keine Zwischenwand getrennt, teilen sich einen bereits gebohrten Versorgungsschacht. Bereits in dieser Rohbauphase lasse sich schon das Raumgefühl der Gästeräume erahnen, sagt Investor Daniel Papst. Das Zimmer ist großzügig bemessen, die Zimmerdecke liegt hoch. Das wird auch so bleiben, wenn der Boden eingebaut ist. Zuerst wird das in dem Musterzimmer der Fall sein, das im ersten Obergeschoss vorab eingerichtet wird. Hier sind bereits die neuen Fenster eingebaut.

"Das alte Gebäude hatte mehrere Bauphasen. Es wurde verlängert, aber auch aufgestockt. So wie wir es heute kennen, sieht es erst seit Ende der 1960er aus", sagt Daniel Papst beim Durchqueren des mittleren Bereichs in Richtung Anbau. Eine offene Fläche ohne Zwischenwände öffnet sich, das Gebäude wird breiter. "Hier entstehen Hotelzimmer in zwei Reihen", erläutert der Bauherr und verweist auf Holz und Mauerwerkreste, die in späteren Bauphasen Verwendung fanden. Entgegen dem äußeren Anschein wurde das Gebäude keineswegs in einem Guss erstellt. Dem tragen die Bauherren Rechnung, indem sie an statisch relevanten Stellen Stahlbetonträger einbauen lassen.

"Nein, das sind keine bösen Überraschungen", beziehen sich die Brüder Constantin und Daniel Papst im nachfolgenden Gespräch im Büro auf die Einschätzung ihres Architekten Wulf Wössner. Man habe schon gerechnet, dass die Herausforderungen bei einem Bestandsbau höher seien als bei einem Projekt auf der grünen Wiese. Und wenn Constantin Papst konstatiert "Wir liegen im Zeitplan", dann wird nicht nur am Eröffnungstermin im zweiten Quartal 2018 festgehalten. Wie an einer Perlenschnur fügen sich die nächsten Phasen der Bauausfertigung. Nach und nach werden weitere Handwerker Einzug halten, das Elektrohandwerk etwa oder die Sanitärfachleute. "Bis auf den Trockenbau konnten wir dabei alle Gewerke in der Region einkaufen", so Daniel Papst.

In zwei Punkten gibt es Verschiebungen zur Ursprungsplanung. So verschwindet der an an der Frontseite vorgesehene dritter Aufzug auf die Rückseite des Gebäudes. Bestehen bleibt ein Verbindungsbau am Kopfende des Hauptgebäudes. Er fasst künftig Betreiberwohnung, Personalräume und Fitnessräume. Apropos Betreiber: Bei den Pächtern des Hotellerie- und Gastronomiebetriebs lägen vielversprechende Bewerbungen vor, doch bei dieser Entscheidung hat die Investorenfamilie Papst keine Eile. Auch weil in der Pre-Opening-Phase, also vor der Eröffnung ein Hotelberater mithilft. Dieser kümmert sich beispielsweise um die künftige Preisgestaltung der Zimmerer oder wie das neue Angebot den Weg in Kataloge und Onlinepräsenzen findet. Bei der Personalauswahl sollen Berater und Pächter dann gemeinsam wirken.

"Sehr konkrete Mietanfragen", so Constantin Papst, gebe es für die fünf Lofts in den beiden oberen Geschossen. Ein Exposé, derzeit in Entstehung, entfalte mehr Überzeugungskraft, wenn dann tatsächlich mal der Schnitt der Wohnungen zu sehen ist. Die Gestaltung der Außenanlage wird sich auf den vorderen Bereich beschränken. Für den Bereich hinterm Haus, Stellplätze und eine Zufahrt zum Parkgarage, stehen eher wenig Veränderungen an.

Leuchtturm-Projekt

Die Unternehmerfamilie Papst hat an der Bahnhofstraße das Gelände der ehemaligen Fabrik Tobias Bäuerle und Söhne erworben. Im ehemaligen Hauptgebäude entsteht bis Frühjahr 2018 das Hotel "Federwerk" mit 44 geräumigen Zimmern und Seminarräumen sowie ein Gastronmiebereich mit Restaurant "Feinwerk", Café, Bar und Südterrasse zur Bahnhofstraße. In den beiden oberen Stockwerken werden fünf Loft-Wohnungen verschiedener Größe vermietet. (wur)