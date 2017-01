St. Georgen Die Hoffnung auf ein gutes neues Jahr

Neujahrswünsche der St. Georgener

Francesco Ferraro: Der 40 Jahre alte St. Georgener erhofft sich viele Veränderungen. „Ich wünsche mir, dass es mehr Frieden gibt und vor allem hoffe ich, dass es keine weiteren Terroranschläge geben wird.“ Der Hausmeister wünscht sich mehr Sicherheit. Die Grenzen sollen besser kontrolliert werden, allgemein sollte mehr kontrolliert werden. Für St. Georgen hofft er, dass es künftig mehr Attraktionen für Jugendliche gibt.

Wolfgang Blum: Mehr Sicherheit und damit zusammenhängend mehr Kontrollen: Das wünscht sich der 47-jährige Metallarbeiter für das Jahr 2017. „Außerdem wünsche ich mir, dass die Arbeitslosigkeit bekämpft wird, sodass es genug Arbeit für jeden gibt und keiner hungern muss“, ergänzte der Hornberger. Für St. Georgen findet Blum wichtig, mehr Freizeitangebote für Jugendliche zu schaffen. Allen Menschen und sich selbst wünscht er im kommenden Jahr Gesundheit und finanzielle Stabilität.

Gerhard Breithaupt: Politische Veränderung ist für den 63-jährigen Ingenieur ein wichtiges Ziel im kommenden Jahr. Man sollte sich in erster Linie mehr auf die EU fokussieren und dafür sorgen, dass alles in bester Ordnung bleibt. Vor allem um die Arbeitslosigkeit in Südeuropa sollte man sich 2017 kümmern. Mit Donald Trump als neuem amerikanischen Präsidenten ist Breithaupt überzeugt, dass sich auf jeden Fall einiges verändern wird. Darauf ist er gespannt. „Für mich lief das Jahr 2016 ganz gut, deshalb hoffe ich, dass das nächste Jahr genauso gut läuft“, so Breithaupt abschließend.

Silke Rosenfelder: „Für meine Familie wünsche ich mir für das Jahr 2017 Gesundheit, Erfolg und Glück“, so die St. Georgenerin. Für eine pulsierende Stadt fände sie es schön, wenn die Läden erhalten bliebe. Zudem hofft die 48-Jährige, dass die Krisen, die es zurzeit weltweit gibt, erfolgreich überstanden werden. „Außerdem wünsche ich mir, dass die Menschen in Zukunft vernünftiger handeln“, so die Seniorenbetreuerin. Auch wenn sie diesen Punkt für eher unrealistisch hält. Für die Flüchtlinge hofft Rosenfelder, dass diese sich gut in Deutschland integrieren.

Jutta Joos: Gegenseitiger Respekt und Ehrlichkeit: Zwei Werte, die für die 89-jährige Rentnerin auch im Jahr 2017 an erster Stelle stehen sollen. „Weltweit wünsche ich mir im kommenden Jahr, dass friedlich miteinander umgegangen wird“, so Joos. Für St. Georgen erhofft sie sich Shuttle-Busse, da diese für Fußgänger sehr nützlich wären. Für Senioren und Behinderte seien sie ebenfalls von Vorteil. Auch in einer kleineren Stadt wie St. Georgen seien öffentliche Verkehrsmittel wichtig. „Außerdem wünsche ich mir, dass ich weiterhin gesund bleibe“, so die 89-Jährige.

Luca Crudo: Der junge Fußballer wünscht sich Erfolg im Beruf. „Als junger Fußballer ist es wichtig, voranzukommen. Deshalb wünsche ich mir, dass mir das kommende Jahr Glück und Erfolg bringt“, erklärte der 20-Jährige. Für die Stadt wünscht er sich keine großen Veränderungen, da er sich in der Bergstadt ziemlich wohl fühle. Weltweit wünscht sich der junge Mann Frieden. „Ich hoffe, dass der Terror im nächsten Jahr gestoppt wird“, sagt der St. Georgener.

Tobias Preuß: „Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich mein Studium gut abschließe und dass ich anschließend einen Job finde“, erklärte der 19-jährige Student. Außerdem erhofft er sich ein vielfältigeres Freizeitangebot für die St. Georgener, vor allem für Jugendliche. „Ein Sportladen wäre auch ganz nützlich“, ergänzte der werdende Wirtschaftsingenieur. Weltweit erhofft sich Preuß Frieden und mehr Sicherheit im Jahr 2017. Bildung stellt für den jungen Studenten ebenfalls ein wichtiges Thema dar: Im Bildungssystem wären Verbesserungen wünschenswert.