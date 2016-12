Die Heinemann-Fabrikhalle verliert ihr Kleid

Der Rückbau des Heinemann-Gebäudes an der Industriestraße kommt in eine sichtbare Phase. Auf dem Areal möchte der Discounter Lidl eine neue Filiale errichten.

Dieser Tage werden die rund zehn Meter langen Elemente der Blechfassade abgebaut und die darunter liegende Isolierung unter Atemschutz in Plastiksäcke deponiert. Zum Vorschein kommen die Betonwände, zu deren Abriss die Bagger bereits bereit stehen. Für die Öffentlichkeit nicht sichtbar wurde in den vergangenen Wochen die Innenausstattung demontiert. Dazu gehörte auch eine sorgfältig ausgeführte Asbestsanierung. Über die Weihnachtsfeiertage werden die Arbeit ruhen. Sie gehen erst in der zweiten Januarwoche weiter.