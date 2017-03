St. Georgen Der rollende Händler bringt den Syrern ein Stück Heimat ins Haus

Hamdi Alchini betreibt im Landkreis einen Lebensmittel-Lieferservice. Der St. Georgener Syrer hat aus dem Mangel eine Geschäftsidee entwickelt.

Hamdi Alchini lenkt seinen Lieferwagen ganz vorsichtig über die Bordsteinschwelle auf den Stellplatz vor dem Mehrfamilienhaus in der Gerhard-Hauptmann-Straße. Nicht, dass seine Waren aus den Regalen springen. Ein kurzes Hupen kündigt seine Ankunft an. Eigentlich unnötig, denn neugierige Kindergesichter haben sich schon vorher hinter den Fensterscheiben abgezeichnet. Alchini bringt syrischen Flüchtlingsfamilien Lebensmittel. Der 45-Jährige ist selbst Syrer. Seit ein paar Wochen hat der St. Georgener Familienvater einen Reisegewerbeschein, der ihm den Verkauf von arabischen Lebensmitteln im gesamten Landkreis erlaubt.

Die festen Liefertouren sind Montag bis Donnerstag außer Mittwoch festgelegt. Jeden Tag fährt Alchini zu 15 bis 20 Familien. Die meisten sind Syrer, aber auch Iraker und Sudanesen gehören zum Kundenstamm, dem rr Ankunftszeiten und spezielle Angebote ganz modern in Whatsapp-Gruppen ankündigt. Heute ist Dienstag, Regenwetter. Und St. Georgen-Tour. Erste Station war gegen 14 Uhr schon das Flüchtlingsheim beim Hotel Hirsch. Ein paar Halbwüchse und Männer kommen an die offene Schiebetür des Transportes. Mustafa, Mitte 30 trägt einen Trainingsanzug. In eine Plastiktüte lässt er sich Weizengrütze und Knabbereien packen. Und natürlich einen ganzen Stapel der einzeln verpackten Fladenbrote. Das Glas eingelegte Oliven bleibt dann doch stehen. Es sei sei super, dass Alchinis Lieferservice es ermögliche, Gerichte aus der Heimat zu kochen, meint er. Drei Familien haben eingekauft, zwei davon nur Brot. In der Tat ist Khubz, das arabische Fladenbrot, gerne auch in einer zuckerfreien Variante gekauft, Alchinis wichtigster Verkaufsartikel.

Das Brot bestimmt auch das Tour-Timing. Jeden zweiten Tag lenkt der Händler seinen Peugeot Boxer nach Villingen. Dort übernimmt er rund 200 Brote aus dem Lieferwagen einer Bäckerei, die von Mannheim aus den ganzen Südwesten beliefert. Uhrzeit ungewiss.

Gewiss ist indes, warum in der Gerhard-Hauptmann-Straße kleine Mädchen einkaufen. "Heute öffnet der Tafelladen. Da sind die Erwachsenen dort.", erklärt Alchini, während er Listen auf Smartphone und Lieferschein abgleicht. Die ersten Kundinnen müssen nur das Fenster im Erdgeschoss öffnen. Alchini streckt sich und Schamiya und Ayat angeln kichernd eine Tüte mit Grütze und Brot. An der Wagentür bekommt ein Mädchen ihre Bestellung auf Kredit. "Die Eltern zahlen nächste Woche", notiert Alchini die Außenstände auf einem Zettel. Noch kleiner ist ein Mädchen, das mit einer Tüte Brot in der linken Hand und einem Berg Tütensuppen zwischen rechtemn Arm und Kinn dem Haus zusteuert. Natürlich fallen die Päckchen auf den Boden. Alchini hilft mit einer Tüte und einem Gratis-Tütchen gelatinefreie Kaubonbons, das er aus einem mit hohem Rand eingefassten Regalfach fischt. Auf drei Seiten kleiden die Regale den Transporter aus, dazu kommen Kisten, etwa für Brot, oder ein Ständer, an dem eine Vielzahl von Gewürzen hängen. Den Innenausbau hat Alchini zusammen mit einem deutschen Freund gemacht. Jetzt präsentieren sich in diesem rollenden Laden rund 60 verschiedene haltbare Lebensmittel in unterschiedlichsten Größen und Schärfegraden. Grundnahrungsmittel und Süßigkeiten. Konserven, Gemüse im Glas, Hülsenfrüchte, Riz, der Reis, wie Martadella, also Corned Beef in der Büchse, die Gewürzmischung Buharad oder original syrische Halawiyat-Süßigkeiten. Das Sortiment wächst quasi wöchentlich. Haben Kunden besondere Wünsche, berücksichtigt der Händler diese beim nächsten Großmarkt-Besuch. Nach Stuttgart, aber auch bis Nürnberg und Leipzig führen die regelmäßigen Einkaufstouren.

Gelagert werden die Lebensmittel in einer Garage in St. Georgen. Der Mietvertrag endet, Alchini sucht neue Räumlichkeiten. Er hat Ziele. Er hat eine Erweiterungsgenehmigung beantragt. Gerne würde in sein Auto eine Kühlbox einbauen, um auch gekühlte Lebensmitteln verkaufen zu können. Und ein Laden wäre sein Traum. Deutsche, italienische und arabische Lebensmittel. Sogar Fleisch. Halal natürlich, nach islamischem Ritus geschlachtet. Den Laden würde seine Frau betreiben, während er weiter fährt. Alchini hat das Unternehmer-Gen. "Als wir frisch in Deutschland waren, gab es hier keine arabischen Lebensmittel zu kaufen. Das hat uns schon ein bisschen geärgert", berichtet er. Dann erfuhr er vom Geschäftsmodell eines syrischen Freundes, der im Raum Lahr einen mobilen Handel hatte und inzwischen einen Laden führt. Anfangs wollte Alchini wieder ins Baugewerbe einsteigen. "Zu viele Nachweise, zu viel Bürokratie" ließen diese Pläne bald versickern. Für den rollenden Laden machte der Mitvierziger den deutschen Führerschein und tüftelte mit Jobcenter und IHK einen Businessplan, der dem mutmaßlich gewinnträchtigen Unternehmen mit fahrbarem Untersatz und Grundausstattung den Weg zum Darlehen ebnete.

Der fliegende Händler freut sich, dass er mit seiner Unternehmung seinen Landsleuten ein Stück Heimat und Lebensqualität frei Haus liefert. Damit das bald noch mehr wissen, entsteht bald eine Internetpräsenz. Klassisch allerdings wirbt Alchini freitags in der Moschee in Schwenningen. Mit Flyern und Gratis-Päckchen frisches Brot.

Die Familie

Die fünfköpfige Familie Alchini stammt aus der Hauptstadt Damaskus, wo Hamdi Alchini nach eigenen Angaben eine Baufirma mit mehr als 20 Mitarbeitern betrieben hat, und ist via Ägypten übers Mittelmeer geflohen. Sie lebt seit etwa zweieinhalb Jahren in St. Georgen; erst im Flüchtlingsheim im ehemaligen Hotel Hirsch und seither in einer Wohnung in der Roßbergstraße. Den Willen, sich hier etwas aufzubauen, spürt man am stärksten, wenn man sich mit den Kindern unterhält. Nicht nur ihr akzentfreies Deutsch, sondern auch der aktuelle Werdegang sprechen Bände. Moheddin (18, links)macht in Villingen eine gewerbliche Ausbildung, Rama (15, neben Vater Hamdi), besucht das Thomas-Strittmatter-Gymnasium. Hinzu kommen die Mädchen Rahaf (9, Mitte), welche die Robert-Gerwig-Schule besucht, sowie das Kindergartenkind und Nesthäkchen Ritaj (4). Mutter Obayda (37) hat neben der Familienarbeit eine Tätigkeit als Hausmeisterin angenommen und wollte nicht aufs Bild. (wur)