Tennenbronn Der neue Ortsvorsteher freut sich schon auf gute Gespräche

Seit dem 1. Januar ist Jürgen Heidemann im Amt des Tennenbronner Ortsvorstehers

Jürgen Heidemann ist seit dem 1. Januar 2017 Ortsvorsteher des zur großen Kreisstadt Schramberg gehörenden Ortsteils Tennenbronn. Drei Monate ist er bereits in Tennenbronn und wurde von seinem Amtsvorgänger Klaus Köser auf die Aufgabe vorbereitet.

Herr Heidemann, wie kommt man nach Tennenbronn auf den Posten des Ortsvorstehers?

Ich suchte die berufliche Veränderung. Die Stadt Schramberg hatte die Stelle im Staatsanzeiger Baden-Württemberg ausgeschrieben und somit mein Interesse geweckt. Es folgten das Vorstellungsgespräch, die Auswahl, die Vorstellung im Ortschafts- und Gemeinderat und die Wahl zum Ortsvorsteher durch den Gemeinderat. Dazu kenne ich die Gegend im Schwarzwald. Hier im Süden habe ich meinen Bekanntenkreis, was die Entscheidung hierher zu kommen beeinflusste. Zum Schwarzwald habe ich schon lange eine gute Verbindung.

Was haben Sie vorher gemacht?

Als Verwaltungsjurist war ich in diesem Bereich 16 Jahre freiberuflich tätig. Wie gesagt, ich suchte die Veränderung und habe mich auf diese Stelle beworben und bin nun Beamter der Stadt Schramberg. Meine Arbeit für verschiedene Bereiche der Verwaltung verschaffte mir Einblicke in die Abläufe innerhalb der Verwaltung. Wer mit den Strukturen der Verwaltung "aufwächst", sammelt viele Erfahrungen.

Wie fühlen Sie sich im neuen Amt?

Es war ein flüssiger Übergang im Januar in der Nachfolge von Herrn Köser. Nun beginnt die Umsetzung der anstehenden und künftigen Aufgaben. Mit Herrn Köser hatte ich während der drei zurückliegenden Monate eine sehr gute Zusammenarbeit. Nun gilt es umsetzen, was ich während der gemeinsamen Zeit in Erfahrung bringen konnte. Als Beamter der Stadt Schramberg, habe ich als Ortsvorsteher habe ich die Interessen des Stadtteils Tennenbronn aber natürlich auch die gesamtstädtischen Interessen zu wahrzunehmen. Was mich erwartet, lasse ich auf mich zukommen. Hier in Tennenbronn leben 3500 Menschen, für die ich da zu sein habe. Dafür bringe ich die Erfahrung und die Professionalität mit, dieses zu bewältigen.

Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Bürgern sehen Sie?

Zunächst schaue ich immer auf ein großes Bild, danach kann ich verorten, was auf mich zukommt. Wer das Gespräch mit mir sucht, den lade ich hiermit herzlich zu einem Besuch in die Ortsverwaltung ein. Ich wurde auch schon auf der Straße angesprochen, was ebenfalls eine Möglichkeit für interessante Gespräche ist. Meine Aufgabe ist es, für die Bürger da zu sein, dafür bin ich hergekommen.

Wer als Ortsvorsteher unterwegs ist, sollte auch für einen privaten Ausgleich sorgen. Wie machen Sie das?

Eigentlich bin ich ein sehr sportlicher Mensch, der gerne und oft draußen unterwegs ist – deshalb auch der Schwarzwald. Auch habe ich die Arbeit mit jungen Menschen als Ausbilder in den vergangenen 26 Jahren sehr genossen. So bin ich in die Arbeit mit Menschen hineingewachsen. Während der vergangenen drei Monate bin ich leider nicht mehr zu sportlichen Aktivitäten gekommen. Meine Aufgaben in Tennenbronn und in verschiedenen Ausschüssen ließen dazu keine Zeit. Ich muss schauen, wie ich zunächst die Pflicht hinbekomme, über die Kür reden wir später. Dazu gehört die Ausgestaltung meines Arbeitsplatzes und zu kartografieren, was alles anfällt. Meine Mitarbeiterinnen im Tennenbronner Rathaus sind ein Traum.

Wie sehen Sie die Chancen von Tennenbronn?

Gute Ideen gab es in der Vergangenheit schon immer. Aber nicht alle Projekte daraus sind erfüllt. Ich bin jemand, der gerne arbeitet. Dabei sehe ich mich als der Vertreter von Oberbürgermeister Herzog vor Ort und als Person die vermittelt. Im Moment sind das Freibad, der Neubau der Turn- und Festhalle, die Ausweisung des Wohnbaugebietes, der Erhalt der Nahversorgung und der Ausbau bzw. die Zukunft des Kronenareals wichtige Vorhaben für Tennenbronn.

In Tennenbronn gibt es ein reges Vereinsleben, werden Sie darauf eingehen?

Im Moment muss ich erst selbst einen Überblick über die Vielzahl der Vereine erlangen. Selbstverständlich werde ich auf die Vereine und Einrichtungen zugehen. Ich freue mich schon auf gute Gespräche.

Demnächst steht der Rathaussturm mit der Fasneteröffnung an. Gibt es da eine Änderung?

Wenn die Narren das Rathaus stürmen, habe ich wohl keine andere Wahl, als den Schlüssel abzugeben. Mit einer so kurzen Amtszeit habe ich nicht gerechnet. Dabei erlebe ich erstmals die Tennenbronner Fasnacht. Bin darauf gespannt, was da so alles geboten wird.

Welches wichtigste Ziel haben Sie?

Wenn ich an meinem Dienstende das Leben von 3500 Menschen verbessert habe, habe ich etwas erreicht.

Zur Person:

Jürgen Heidemann ist 42 Jahre alt. Er wuchs im Neckar-Odenwaldkreis, nahe Mosbach, auf. Nach dem Abitur folgte das allgemeine Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Heidelberg, mit der Spezialisierung im Verwaltungsrecht. Bis zum 18. Lebensjahr war Jürgen Heidemann Hochleistungssportler. Seit 1990 ist er freiberuflich in der sportlichen und in weiteren Ausbildungen tätig. Seit 2000 war er als Jurist freiberuflich tätig. (wm)