St. .Georgen Der Traum vom Musical beginnt in St. Georgen mit Lampenfieber

Gut 20 Kinder beim Casting in der Jugendmusikschule für das Musical „Schockorange“. Das Stück soll Ende Oktober seine Premiere feiern.

St. Georgen – Für das Musical „Schockorange“ im Herbst lassen sich viele junge Schauspieler begeistern. Rund 20 Mädchen und Jungen stellten sich jetzt der vierköpfigen Jury beim offenen Casting in der Jugendmusikschule vor. Die erfahrene Jury setzte sich aus Tanja Neipp, Martina Schwarz, Johanna Zelano und Bernd Rimbrecht zusammen.

Da sich die Aufregung bei den jungen Schülern zunehmend bemerkbar machte, sorgte Schauspielcoach Johanna Zelano schon vor Beginn der Auftritte für Entspannung und Beruhigung: „Das Musical bietet sehr viele Möglichkeiten. Ihr müsst deshalb keine Angst haben, hier wird keiner rausgeworfen.“ Die Worte Zelanos zauberten dem ein oder anderen Teilnehmer wieder ein beruhigtes Lächeln ins Gesicht.

Nach einem kurzen Auftritt, sei es der Vortrag eines Gedichtes, das Vorlesen aus einem Buch oder das spontane Vorsingen eines Lieds, hieß es wieder: atmen und entspannen. Erst dann realisierten viele, dass die anfängliche Aufregung nicht der Sache wert war. Nach den jeweiligen Auftritten besprachen die Teilnehmer zusammen mit der Jury, welche Rolle sie gerne im Musical einnehmen würden. Darf es eine große Rolle sein oder eher eine kleine? Wird das Singen in der Gruppe bevorzugt oder doch lieber ein Solo? Die jungen Teilnehmer waren meist offen für jede Rolle und sind glücklich, beim Musical mitmachen zu können. „Ich finde es gut, dass die Teilnahme an einem Musical angeboten wird. Für mich ist es etwas Besonderes, das nicht alle Tage vorkommt“, erklärte der zwölfjährige Leonid Stumf. Ein Musical benötige nicht nur Sänger und Dichter. Auch für Tänzer und Instrumentalisten zeigte sich die Jury offen: „Wir werden für jeden einen Platz finden“, so Schauspielcoach Zelano.

Abgesehen vom St. Georgener Kinderchor wird bei den Aufführungen auch der Schonacher Kinderchor zu hören sein. „Zudem wird Schlagzeuglehrer Jens Willi mit seinen Schülern auftreten“, verrät Musikschulleiter Bernd Rimbrecht.

Das Musical Peter Schindlers „Schockorange“ verbindet zwei Welten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Auf der einen Seite ein stets gut gelaunter Müllmann namens Rocco Dilettanto, auf der anderen Seite ein gestresste Bankmanager namens Arthur Richard Millionski. Müllmann Rocco Dilettanto macht mit seinen Kollegen während der täglichen Arbeit Trashmusik mit Schaufeln, Besen und Mülltonnen. Eines Tages tauscht Rocco mit Millionski zum Spaß Anzug und Job und rockt dessen Büro: Er hackt rhythmisch in die Computer-Tastatur und wird zum Gewinner – die Aktienkurse steigen weltweit. Mit seinem speziellen Taktgefühl und seiner Orangen-Methode bringt Rocco die Aktionäre und das große Finanzrad in Schwung. Derweil wird Millionski als Müllmann glücklich und findet am Ende seine große Liebe.

Bereits im letzten Jahr wurde ein Musical Peter Schindlers aufgeführt. Die Aufführungen des Musicals „Max und die Käseband“ sorgten an mehreren Abenden für große Augen und ein begeistertes Publikum. Die Aufführung des Musicals „Schockorange“ soll am Samstag, 28. Oktober, stattfinden.

Das Musical

Für die Teilnahme am im Herbst anstehenden Musical „Schockorange“ von Peter Schindler veranstaltete die Jugendmusikschule ein offenes Casting. Die offizielle Altersgrenze für die Teilnahme liegt bei sechs bis 14 Jahren. Der Kinderchor unter der Leitung von Martina Schwarz wird während der Proben in zwei Gruppen unterteilt. Die Proben der zwei Chorgruppen finden jeweils mittwochs von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr und von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr statt. Außerdem finden bis zur Aufführung mehrere Probenwochenenden statt. Das erste Probenwochenende findet voraussichtlich am 1. und 2. April in der Jugendmusikschule statt. Zudem werden Extraproben mit den Solisten nach Absprache stattfinden. Die Generalprobe ist am Freitag, 27. Oktober, geplant. Die Aufführung des Musicals folgt am Samstag, 28. Oktober.