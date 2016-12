St. Georgen Der Traum-Weihnachtsbaum: Symmetrisch soll er sein

Daniel Ritter bietet Weihnachtsbäume in St. Georgen an. Die Käufer haben eine klare Vorstellung von ihrem Wunschbaum. Sie stehen auf geraden Wuchs.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die gute alte Fichte hat als Weihnachtsbaum ausgedient. Die Nachfrage ist gering. Nur in seltenen Fällen verkauft Daniel Ritter aus Mühlenbach noch Fichten. Meistens auf Bestellung, wenn ein größerer Baum benötigt wird, sagt er im Gespräch.

Daniel Ritter verkauft seit vier Jahren Nordmanntannen in St. Georgen. Sein Schwiegervater und Geschäftsinhaber, Josef Schwendemann, ist normalerweise mit dabei. Heute ist Daniel Ritters Bruder Tobias vertretungsweise mitgekommen.

Zu zweit sollte man schon sein, denn Nordmanntannen sind kleine Schwergewichte. „Bei uns gibt es keine zugekauften Bäume“, sagt Daniel Ritter. An die 60 Bäume sind vor vier Tagen gefällt worden und stehen noch voll unter Saft. In der warmen Stube soll der Weihnachtsbaum gegossen werden. Anders als die Fichte, nadelt die Nordmanntanne kaum. Wenn die Fichte mal etwas länger trockensteht, fallen die Nadeln fast auf Kommando ab.

Wer noch keinen Baum hat, kann sich am 21. Dezember noch einen besorgen. Da werden nochmals Weihnachtsbäume angeboten. Danach ist bis in den nächsten Advent am Weihnachtsmarkt Pause angesagt, lacht Ritter.

Die Ware kommt aus der eigenen Weihnachtsbaumkultur. Bis ein Baum geschlagen werden kann, ist dieser acht bis zehn Jahre in der Natur gewachsen. Er kommt gerne nach St. Georgen, sagt der Weihnachtsbaumhändler auf Nachfrage. In St. Georgen sind die Menschen treue Marktbesucher und Kunden. „Wir haben Stammkundschaft, worüber ich mich freue“, sagt Daniel Ritter.

Es kommen auch ältere Menschen, die den Baum nicht nach Hause tragen können. „Dann bringe ich den Baum nach Verkaufsschluss manchmal zu Fuß zum Kunden heim“, sagt er.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Preise stabil. Weihnachtsbäume werden bei Josef Schwendemann nicht nach Meterpreisen verkauft. Wer nach einem gut und symmetrisch gewachsenen Baum Ausschau hält, muss auch schon mal bis 35 Euro ausgeben. Kleine Bäume sind im Preis günstiger.

Die meisten Kunden akzeptieren den Preis, sagt Ritter. Einige versuchen dennoch zu handeln. Ist das Käuferangebot zu weit von den Vorstellungen des Händlers entfernt, gebe er das klar zu verstehen. „Handeln, das gehört dazu, schließlich sind wir hier auf einem Markt“, sagt Daniel Ritter.

Weihnachtsbaumkulturen

Es ist schon etwas her, dass der Weihnachtsbaum im Schwarzwald über der Gemeinde verkauft wurde. Seit 50 Jahren werden die Bäume nicht aus dem Forst entnommen, sondern sie wachsen in eigens angelegten Flächen heran. Schleswig-Holstein hat mit 90 Prozent Anteil eine große Marktbedeutung bei den Nordmanntannen. Die restlichen zehn Prozent verteilen sich auf Blau- und Rotfichten und einige andere Tannenarten. (wm)