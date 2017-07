St Georgen Der Stadtfestpreis bleibt in der Stadt

Das Stadtfest ist zu Ende gegangen. In Erinnerung bleiben fetzige Musik, temparamentvolle Vorführungen und ein launisches Wetter.

Das Stadtfest ist gelaufen. Obwohl sich das Wetter nur wenige Augenblicke von einer besseren Seite zeigte, war dennoch Betrieb unterhalb des Rathauses, auf dem Marktplatz und vor der Bühne an der Schulstraße. Auch die obere Gerwigstraße war gut besucht. Es gab zwar keinen Umsatzrekord, doch die beteiligten Vereine bestätigten Melanie Reinl vom Kulturamt, dass sie mit den Umsätzen am Samstag zufrieden waren. Der Hauptgewinn bleibt in St. Georgen. Peter Münnich ist der glückliche Gewinner des Opel Corsa. Der 4500-Euro-Gewinn ging an Roland Müller aus Rastatt und den Reisegutschein gewann Lori Schneider aus St. Georgen.

Als besonderer Festort stellte sich die Bühne in der Schulstraße heraus. Dort war musikalische Abwechslung angesagt. Das Publikum dankte willig mit reichlich Beifall. Allein sechs Bands mit musikalisch unterschiedlichen Auffassungen traten auf ernteten immer wieder Applaus. Dass das musikalische Programm durchaus steigerungsfähig war, zeigte sich dann auch am Sonntag. Tobias Fritsche hatte als Organisator der Auftritte an der Schulstraße ein glückliches Händchen.

Der Turnverein bot ein anspruchsvolles Programm am Sonntagnachmittag auf der Stadtterrasse. Egal, ob die Gruppen von Elke Rapp, Sylke Hör oder Christina Kommert und weiteren Übungsleitern geleitet werden: Es bereitet Freude zu sehen, wie die Jüngsten sich bewegten. Die Bühne auf dem Marktplatz bot dem Publikum viel musikalische Abwechslung und zur Abwechslung. Bevor es dazu gekommen ist, hatte Bürgermeisterstellvertreter Joachim Kleiner erstmals die Gelegenheit das Stadtfestbierfass anzustechen.

Er meisterte das mit Bravour, nicht einmal gespritzt hat es. Musikalisch eröffnete die Stadtmusik unter der Leitung von Jürgen Frommherz. Mit Zumba Fitness wurde auch den Augen etwas geboten. Die Damen führten ansprechende Gymnastikübungen vor.

Mit Yellow Snow trat eine Musikgruppe aus Triberg auf, die ab und zu mit selbstkomponierten und getexteten Stücken aufwartete. Den kühler werdenden Temperaturen wirkte Yellow Snow mit heißer Musik entgegen. Mit Dirty Spoon wurde ab 21 Uhr die Nacht mit viel Musik verkürzt.

Das Regenwetter zwang am Sonntag den Gottesdienst in die Lorenzkirche zu verlegen. Das Gotteshaus war gut besetzt und Pastoralreferent Benedikt Müller von der katholischen Kirchengemeinde, Pfarrerin Susanne Fritsch für die Evangelische Kirchengemeinde und Pastor Detlef Kühne von der Gemeinde Ebenezer hielten einen Gottesdienst, dessen Inhalt das Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Thema hatte. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Trachtenmusikverein Langenschiltach, der danach auf der Marktplatzbühne weiterspielte. Im unteren Teil im Klosterhof fühlte sich mancher Festbesucher in seine Jugend versetzt. Dort standen Motorräder der Kultmarke Harley Davidson aus über 70 Jahren Motorradgeschichte.