St. Georgen Der St. Georgener Ferienzauber kehrt zurück

Kinder- und Familienzentrum Weidenbächle übernimmt die Betreuung in den den letzten drei Ferienwochen. Die Grundschüler sind von 7.30 bis 14 Uhr versorgt

St. Georgen – Der St. Georgener Ferienzauber ist zurück. Nach zweijähriger Pause findet das Betreuungsangebot in den letzten drei Wochen der Sommerferien in der Robert-Gerwig-Schule statt. Die Organisation wird vom Kinder- und Familienzentrum Weidenbächle geleistet. Die Federführung hat die stellvertretende Leiterin Regina De Souza, die sich in der Enrichtung an der Talstraße um die Schulanfänger kümmert und somit mit den Wünschen dieser Altersgruppe betraut ist.

Einige Programmpunkte hat sie schon zusammengetragen. Die Prämisse ist klar: "Es sind Ferien und deshalb soll es einfach Spaß machen." So soll es zwei- bis dreimal die Woche ein fixes Programm geben, ansonsten sind spontane Beschäftigungen im Schulgebäude, im Schulhof oder in der Stadt gedacht. Minigolf, Eis essen, einen Spielplatz aufsuchen oder auch mal gemeinsam kochen. Fest im Boot hat De Souza Kooperationspartner in der Stadt, die, was sie gerne betont, ihre Angebote kostenlos zur Verfügung stellen. So bietet der Tennisclub eine Schnupperstunde, Revierleiter Leser geht mit den Kindern in den Wald, im Forum am Bahnhof rollen die Modellbahnen und der Turnverein lädt sogar mehrmals zum angeleiteten Sport ein. Bis zu 25 Kinder können teilnehmen, ein paar ehrenamtliche Helfer könnte diese Neubelebung noch vertragen.

Weil die Helfer beim früheren, damals durch die Wirkstatt getragenen Ferienzauber, am Ende fehlten, "war diese Betreuung nicht mehr haltbar", sagte Markus Esterle. Der Leiter der Bürgerdienste erinnerte an den Ansatz im vergangenen Jahr, als die Tagesmütter Ferienbetreuungen annahmen. Doch das Angebot reichte nicht aus und auch in diesem Jahr gäbe es bereits viele Nachfragen von Eltern, deren eigene Urlaubszeit nicht ausreicht, die sechs Wochen unterrichtsfreie Zeit im Sommer zu überbrücken. Deshalb sei die Stadt glücklich, das Familienzentrum einzubinden. Damit bestehe die Hoffnung auf Nachhaltigkeit: dass den Eltern eine wichtige Sorge über viele Jahre abgenommen wird. Wie die Weidenbächle-Leiterin Martina Obergfell anmerkt, stehe das Angebot nicht in Konkurrenz mit dem Jugendhaus. "Das fängt nachmittags später an. Wer da noch mitmachen möchte, kann da noch hingehen."

Kosten und Anmeldung

Die Ferienbetreuung läuft vom 21. August bis zum 8. September jeweils 7.30 Uhr bis 14 Uhr in der Robert-Gerwig-Schule. Das Angebot gilt auch in den ersten Tagen der ersten Schulwoche für Schulanfänger. Die Anmeldung erfolgt jeweils wochenweise, egal welche und wie viele Wochen gebucht werden. Kinder sollten ein Vesper mitbringen, für Getränke ist gesorgt. Die Betreuung kostet 50 Euro pro Woche. Anmeldungen unter weidenbaechle-kiga@t-online.de oder 0 77 24/54 45. (wur)