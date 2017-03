St. Georgen Der Kirchplatz bekommt drei junge Linden

Kirchplatz der Lorenzkirche wird neu gestaltet. Ensemble wird mit Sitzbänken und Beleuchtung aufgewertet.

Die Neugestaltung des Lorenzkirchen-Vorplatzes wird mit Baggerarbeiten fortgesetzt. Derzeit werden auf dem vom alten Pflaster befreiten Areal großvolumige Gruben ausgehoben, in die drei junge Winterlinden gesetzt werden. "Das sind stattliche Bäume", kündigte die Garten- und Landschaftsarchitektin Carola Ettwein an. Die Kronen der Laubbäume werden auf mindestens zwei Meter hohen Stämmen aufsetzen. Zwei Bäume werden das Portal flankieren, ein dritter schließt den dreieckigen Platz auf der spitzen Seite in Richtung Hotel Kammerer ab.

Vorgesehen ist eine Oberflächengestaltung mit Betonpflastersteinen. In gleicher Art werden die Parkflächen gestaltet. Sie bleiben, von Sitzbänken vom großflächig wirkenden Platz getrennt, an gleicher Stelle. Sechs allgemeine Parkflächen und ein Behindertenparkplatz werden allesamt ausreichend groß ausgestaltet sein. "Wir werden keinen schmal zulaufenden Parkplatz mehr haben", so Ettwein. Neue Lichteffekte schafft eine Mastleuchte über den Bänken. Sie werde unabhängig von der Kirchenbeleuchtung installiert.

Während der Bauarbeiten, in welche die Firma Vividus Gartenbau aus St. Georgen eingebunden ist, halte man immer eine Verbindung zum Fußgängerdurchgang am Gotteshaus offen, so die Planerin. Fußgänger müssten deshalb nicht die Straßenseite wechseln. Gleiches gilt für den Zugang zur Kirche.

Die Umgestaltung soll bis Juni abgeschlossen sein. Dann beginnen die Feierlichkeiten. Erinnert wird dieses Jahr an 500 Jahre Reformation und 150 Jahre Lorenzkirche. Eine Gemeinderatsvorlage vom Juni 2016 ging von Kosten in Höhe von rund 91 000 Euro aus. Kostenanteile übernehmen die Lorenzgemeinde, die Landeskirche und die Stadt. Die Umgestaltung hatte im vergangenen Herbst mit Baumfällarbeiten begonnen. Zwei mehr als 200 Jahre alte Linden ohne Entwicklungsperspektive waren entfernt worden. Sie hätten die Neugestaltung des Platzes nicht überstanden, so die Prognose.