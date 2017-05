vor 36 Minuten Roland Sprich St. Georgen Der Honig kommt mit dem Honigfahrrad

Neben einer Vielzahl von Handwerks-, Dienstleistungs- und Einzelhandelsbetrieben ist die Frühjahrsmesse am 20. und 21. Mai in St. Georgen auch eine Gelegenheit, sich mit innovativen Ideen zu präsentieren. So wie Mario und Margitta Schunke mit ihrem Honigfahrrad.