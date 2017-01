St. Georgen Der Hausanschluss ist das Nadelöhr beim Breitbandausbau

Wollen Eigentümer für den Zugang zum Glasfasernetz zwischen 300 bis 2000 Euro ausgeben? Beim Zweckverband ist man vor den Infoveranstaltungen in St. Georgen zuversichtlich.

Am Ende muss die Quote stimmen: Die Geschwindigkeit des Breitbandausbaus in St. Georgen hängt von der Bereitschaft von Hauseigentümern und Grundstücksbesitzern ab, in einen Hausanschluss zu investieren. Festgesetzt sei eine Anschlussquote von 50 Prozent um die Maßnahme zu realisieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Katrin Merklinger von der Pressestelle des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar erläuterte auf Anfrage die Spielräume, falls die Mindestquote nicht erreicht würde: "Die Entscheidung liegt dann beim Gemeinderat, ob das gesamte Ausbaugebiet gestoppt wird oder nur die Straßenzüge ausgebaut werden, die über den 50 Prozent liegen." Dabei können die Kosten für einen Hausanschluss stark variieren. "Ganz grob liegen die Kosten zwischen 300 Euro bis zu 2000 Euro oder mehr", so Merklinger. Die Kosten hingen zum einen von der Ausschreibung ab. "Jedes Gebiet ist anders", so die Pressesprecherin. Kostenfaktoren seien auch die Streckenlänge vom Übergabepunkt zur Hausmauer und der Arbeitsanteil des Eigentümers. Es bestehe die Möglichkeit, ein Leerrohr selbst zu verlegen und damit Kosten zu verringern. Die bisherige Erfahrung zeige aber, dass die betroffenen Bürger gewillt seien, mitzumachen. "Bisher kam jedes Projekt zustande", bilanziert Katrin Merklinger. Und das bei Anschussquoten von 80 bis 90 Prozent.

Bevor die Bürger bis spätestens 27. Januar ihre Vertragsunterlagen beim Zweckverband abgeben sollen, werden sie informiert. Informationsveranstaltungen zum Glasfaserausbau finden am Dienstag, 10. Januar, 18.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle Peterzell und am Dienstag, 17. Januar, 18.30 Uhr, in der Stadthalle statt. An diesen Abenden werden Kosten, Vorteile und die Vorgehensweise vorgestellt und erläutert. Bürgermeister Michael Rieger sowie Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung, stehen Rede und Antwort.

Direkt angeschrieben wurden Betroffene des ersten Bauabschnitts 2017. Zu ihm zählen das Gewerbegebiet Hagenmoos, der nordöstliche Bereich von Peterzell, das Gebiet Industriestraße, Bruderhausweg und Winterberg, Bahnhofstraße, Hauptstraße, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Schönblickstraße, Sandbühlstraße und in der näheren Umgebung liegende Anwesen sowie das Schulzentrum. Ebenfalls ist bereits heute sicher, dass der restliche Bereich von Peterzell im Jahr 2018 ausgebaut werden könnte.

Die Stadt St. Georgen und der „Zweckverband Breitband Schwarzwald-Baar“ wollen mit einem großflächigen Glasfaseranschluss den Bürgern die Möglichkeit geben, für die technischen Anforderungen in der Zukunft gewappnet zu sein. Geschwindigkeiten von bis zu 10 000 Mbit/s sowie die Versorgung mit Telefon, Internet und Fernsehanschluss sind je nach Vertrag möglich. Allein im kommenden Jahr investiert die Stadt rund zwei Millionen Euro in den Ausbau. Die Kommunen müssen den Ausbau zwischenfinanzieren. Zu erwarten sind Rückflüsse entsprechend der Zweckverbandsentscheidungen. Das könnnen Anteile aus Landeszuschüssen sein, aber auch Pachtbeträge der Betreiber.