St. Georgen Der Fuhrpark der Feuerwehr St. Georgen ist für jeden Einsatz gerüstet

Bestimmte Einsatzstichworte legen die Ausrückstärke fest. Ein Spezialfahrzeug in der Garage der Feuerwehr gibt es deutschlandweit nur 14 Mal und fährt sowohl auf Straßen als auch auf Schienen.

St. Georgen – Die Feuerwehr ist mit neun Fahrzeugen für jeden Einsatz gut aufgestellt. Im Frühjahr wird der Fuhrpark der Feuerwehr aufgebessert. Ein neues Tanklöschfahrzeug wird das bisherige Fahrzeug aus dem Jahr 1980 ersetzen. Die Anschaffung befindet sich in den letzten Zügen. "Unser Tanklöschfahrzeug ist jetzt 36 Jahre alt und nicht mehr auf dem neusten Stand. Im Frühjahr bekommen wir daher ein neues Fahrzeug", sagt Sebastian Kammerer, Pressesprecher der Feuerwehr St. Georgen. Zwar sei der LKW keine großen Strecken in den 36 Jahren gefahren, aber die Technik sei rückständig und die Leistung lasse nach, erklärt der 31-Jährige den Austausch des Fahrzeugs.

Die verschiedenen Fahrzeugen decken bestimmte Funktionen vor Ort ab. Dazu zählen beispielsweise die Brandbekämpfung, Verkehrsunfälle und technische Hilfeleistungen. Diese Begriffe werden unter anderem auch als Einsatzstichworte benutzt, nach denen sich die Feuerwehr im Einsatzfall richtet. "Wir bekommen von der Leitstelle zum jeweiligen Einsatz das Stichwort genannt und wissen daraufhin, mit welchen Fahrzeugen wir ausrücken müssen", so Kammerer. Die Stichworte stehen in der Alarm- und Ausrückordnung, die Teil der Feuerwehrausbildung ist. Im Normalfall rücke die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen aus, sagt Kammerer. Das seien Einsatzleitwagen, Löschgruppenfahrzeug, Tanklöschfahrzeug und ein Drehleiterfahrzeug im Bandfall oder Gerätewagen bei Hilfeleistung. Die Plätze in den Autos müssen dabei nicht immer aufgefüllt sein. "In unserem Löschfahrzeug haben wir neun Plätze. Die Mindestbesetzung liegt bei sechs Personen. So kann das Fahrzeug schon ausrücken, wenn die ersten Feuerwehrleute am Gerätehaus eingetroffen sind", sagt der Feuerwehrmann.

Zu den neun Fahrzeugen und einem Anhänger in St. Georgen kommen vier weitere Fahrzeuge in den Abteilungen Langenschiltach, Oberkirnach und Peterzell-Stockburg. "Damit sind die Ortsteile für den Erstangriff und kleinere Einsätze gut gerüstet. Bei größeren Einsätzen unterstützen sie zusätzlich die Stadt", berichtet Kammerer.

Die Ausstattung eines Fahrzeugs richte sich nach den individuellen Bedürfnissen vor Ort. Da St. Georgen an einer Bundesstraße liegt und zudem eine Bahnverbindung im Gebiet hat, gibt es laut Kammerer viele Einsätze im Bereich technischer Hilfe, wodurch die Fahrzeuge mit den nötigen Geräten ausgestattet sind.

Eine Besonderheit unter den Fahrzeugen der Feuerwehr ist ein sogenanntes Hilfsleistungs-Lösch-Fahrzeug, welches auch auf Schienen fahren kann. Dieses Fahrzeug gibt es in Deutschland nur 14 Mal. Gekauft wurde es nicht wie sonst üblich von der Stadt, sondern von der Deutschen Bahn. "Dieses Fahrzeug erhielten Ortschaften, in deren Bezirk sich ein Bahntunnel mit einer Mindestlänge von 1000 Meter befindet", so Kammerer.

Grund für die Spezialausstattung ist der Sommerau-Tunnel auf der Schwarzwaldbahn zwischen Triberg und St. Georgen, der knapp 1700 Meter lang ist. Mit dem Sonderauto besteht die Möglichkeit, Brände in Tunneln zu löschen oder entsprechende Bergungsarbeiten durchzuführen. "Bisher war das Fahrzeug zwei bis drei Mal auf Schienen im Einsatz. Allerdings können wir es auch für normale Einsätze nutzen", erklärt Kammerer. Die Stadt zahlt daher nur die weiteren Unterhaltungskosten des Feuerwehrautos, zum Beispiel Versicherung, Reparaturen und Benzin. Die Bahn zahlt die Wartungen.

Als Institution der Stadt wird die Feuerwehr finanziell von ihr getragen. Das spielt auch bei der Anschaffung neuer Fahrzeuge eine große Rolle. "Von der Idee über die Genehmigung bis hin zur Planung und Anschaffung eines neuen Fahrzeugs dauert es fast zwei Jahre", berichtet Kammerer. Das neue Tanklöschfahrzeug koste die Stadt 420 000 Euro und das solle schließlich gut überlegt und geplant werden. Bestimmte Normen regeln, welche Ausrüstung auf welchem Fahrzeug vorhanden sein muss, die zusätzliche Beladung wird nach Bedarf geregelt. "Unser Kommandant gibt an die Stadt weiter, was wir brauchen. Wir erstellen keinen Wunschzettel, sondern beantragen nur das, was nötig ist", sagt Kammerer.

Die Gemeinde veröffentliche eine Ausschreibung und vergibt den Auftrag an einen Hersteller. Für das neue Tanklöschfahrzeug wurde im Oktober 2015 die Ausschreibung veröffentlicht. Die erste Besichtigung der Feuerwehr fand bereits statt. Bei der Finanzierung erhält die Stadt Zuschüsse vom Land. Das ist auch ein Grund, warum es sich nicht lohnt, ein gebrauchtes Fahrzeug zu kaufen. Bei einem gebrauchten Fahrzeug gibt es weniger bis keine Zuschüsse. Der Kauf eines gebrauchten Feuerwehrautos kommt laut Kammerer eher selten vor. Ein neues Fahrzeuge hingegen decke die Bedürfnisse der Stadt genau ab.

Wenn es brennt

