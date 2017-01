St. Georgen Das stolze Skilift-Jubiläum in Oberkirnach

Der Kesselberg wird zum Jubiläums-Hang. Die Betreiber haben viele besondere Ideen für das Jubel-Programm. Für die Saison 2017 fehlt jetzt nur noch der Schnee.

Ein kurzes Stottern und Räuspern, dann springt das Dieselaggregat nach der langen Sommerpause an und setzt den Kesselbergskilift in Oberkirnach in Bewegung. Und zieht Winter für Winter Skifahrer auf den Berg. Und das seit einem halben Jahrhundert.

Es war das Ereignis des Winters 1966/67, als am Kesselberg der erste Skilift in Oberkirnach in Betrieb genommen wurde. Es war der Startschuss für das Skigebiet Oberkirnach, zu dem heute fünf Schlepplifte gehören.

Auf die Idee, in Oberkirnach einen Skilift zu bauen, kam der Villinger Schreinermeister Artur Summ. Der lernte während der Kriegsgefangenschaft in Italien einen gewissen Anton Leitner kennen. Leitner war der Sohn einer Familie, die schon Anfang des 20. Jahrhunderts seilgezogene Transportsysteme entwickelte und heute zu den führenden Herstellern modernster Seilbahnen gehört. Die beiden blieben in Briefkontakt. Daraus, aus den langen und schneereichen Wintern und dem aufkommenden Interesse der Bevölkerung am alpinen Wintersport entstand bei dem begeisterten Skifahrer Artur Summ die Idee, einen Skilift im Schwarzwald zu bauen. Das Skigebiet in Oberkirnach war Summ bekannt. Ebenso wie zahlreiche andere Wintersportler fuhr er im Winter mit der Schwarzwaldbahn von Villingen an den Sommerauer Bahnhof und marschierte von dort über die Lange Gasse an den Kesselberg in Oberkirnach. Anton Leitner, inzwischen Inhaber der Firma, reiste in den Schwarzwald und entwickelte den maßgeschneiderten Schlepplift. Zwei Jahre später baute Artur Summ auch den an einem etwas flacheren Hang gelegenen Brigachlift.

Nachdem Summ den Kesselberglift knapp zehn Jahre lang selbst betrieben hat, übergab er den Lift an den Landwirt, auf dessen Hügel der Lift gebaut wurde. Seit 1994 betreiben Hartmut Haas und Matthias Hils den Kesselberglift gemeinsam. "Und es ist immer noch das erste Dieselaggregat. Ein Deutz Vier-Zylinder-Diesel. Mit 45 PS und mittlerweile 30000 Betriebsstunden", zählt Hartmut Haas die technischen Daten auf. 600 Personen befördert der Lift pro Stunde von der Talstation auf die 1014 Meter hoch gelegene Kopfstation. Damit ist der Kesselberglift der höchstgelegene Skilift im Skigebiet Oberkirnach. Und mit einer Liftlänge von 800 Metern auch der längste. Der Hang bietet verschiedene Abfahrtsvarianten und ist daher bei Anfängern aber auch Fortgeschrittenen beliebt. Um das Abfahrtsvergnügen zu verlängern, haben die beiden Liftbetreiber vor einigen Jahren eine Strecke durch den Wald angelegt. "Die ist bei den Skifahrern sehr beliebt", so Haas.

Noch lange, bevor die ersten Schneeflocken fallen, beginnt für die beiden Betreiber die Wintersaison. "Wir müssen die Rollen schmieren, auf denen das Seil läuft, den Dieseltank auffüllen und den Lift vom TÜV abnehmen lassen", beschreibt Hartmut Haas die Vorbereitungsarbeiten. Wird der erste Schnee angekündigt, werden die Liftbügel an das Seil gehängt. Wenn dann der Schnee liegt, stehen die Betreiber abwechselnd am Lift und reichen den Skifahrern die Liftbügel. Auch bei extremen Minusgraden. "Da hilft dann das Zwiebelprinzip, viele Pullover und Jacken übereinander. Und mehrere Paar Socken in den Stiefeln", verrät Haas.

Eine goldene Nase verdienen sich die beiden Liftbetreiber nicht. Dafür ist die Wintersportsaison zu kurz. "Es ist ein Zusatzverdienst für uns Landwirte. Das war es damals und das ist es heute", so Haas. In guten Wintern ist der Lift an 60 bis 70 Tagen in Betrieb, der Durchschnitt liegt bei zwischen 30 und 50 Lifttagen. Der vergangene Winter war mit 25 Tagen, an denen der Lift in Betrieb war, eher am unteren Durchschnitt. Zudem muss laufend investiert werden. 2002 haben Hartmut Haas und Matthias Hils einen eigenen Pistenbully angeschafft, mit dem die Piste präpariert wird. Dennoch macht Matthias Hils und Hartmut Haas der Liftbetrieb bis heute Spaß. "Man trifft viele Stammgäste und lernt immer neue Menschen kennen."

Jubel-Programm

Das 50-jährige Bestehen des Lifts wollen die Betreiber mit verschiedenen Aktionen feiern. "Wir planen einen Flutlichtabend und an einem Tag Preise wie vor 50 Jahren", sagt Hartmut Haas. Ein genaues Datum für die Aktionstage kann er noch nicht nennen. "Das kommt auf die Schneelage an." Und was wünschen sich Hartmut Haas und Matthias Hils für das Jubiläumsjahr? " Schnee und Gäste", lachen sie.