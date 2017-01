St. Georgen Das schnelle Netz ist für Peterzell zum Greifen nah

Zweckverband informiert die Bürgerinnen und Bürger über Möglichkeiten und Kosten – jetzt muss mindestens die Hälfte der Hauseigentümer zugreifen

Über die Notwendigkeit des Ausbaus des schnellen Internets informierte der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar in Peterzell. Bis Ende 2017 soll in einem ersten Bauabschnitt ein Teil der Peterzeller Bürger an das Glasfasernetz angeschlossen sein. Ende 2018 soll ganz Peterzell über das schnelle Internet verfügen. Gebaut wird allerdings nur, wenn mindestens die Hälfte der Hauseigentümer das Glasfasernetz haben will.

Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Zweckverbandes, veranschaulichte in der vollbesetzten Peterzeller Mehrzweckhalle zunächst, welche Vorteile das Glasfasernetz zu den bisherigen Kupferleitungen habe. Langsame Datenverbindungen und Kapazitätsprobleme bei der Übertragung großer Datenmengen machen Internetnutzern das Leben heute schwer. Mit jedem Meter, den der Hausanschluss vom Verteilerkasten entfernt ist, verlangsamt sich der Datentransfer. Sind viele Nutzer gleichzeitig online, kommt es zum zusätzlichen Stau auf der Datenautobahn. Dies alles soll mit dem Glasfaseranschluss der Vergangenheit angehören. "Die benötigte Bandbreite verdoppelt sich jedes Jahr", erläuterte Cabanis und wies auf die zunehmende Vernetzung von Haustechnologien hin. Elektrische Haushaltsgeräte, Rollläden und Alarmanlagen, die über das Smartphone gesteuert werden können, erforderten hohe Kapazitäten, die nur mit Glasfaser erreicht werden könnten. Dazu kämen Digitalfernsehen, vernetzte Spielekonsolen und Heimarbeitsplätze.

Die Übertragungsrate beim Glasfasernetz soll zu Beginn garantierte 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) betragen: "Das wird heute nirgends erreicht." Nach oben soll es quasi kein Limit geben. Wie Cabanis sagte, sei heute der schnelle Internetanschluss nicht nur ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmen. Auch im Privatbereich trage die schnelle Datenautobahn zur Wertsteigerung einer Immobilie bei.

Zudem gab Jochen Cabanis Informationen, wie der Glasfaseranschluss ins Haus kommt. Demnach müssen die Hausbesitzer mit Kosten von 1200 bis 2000 Euro rechnen, je nachdem, wie weit die Leitung von der Straße ab der Grundstücksgrenze bis ans Haus gelegt werden muss.

Bis 27. Januar sollten die Peterzeller Hauseigentümer ihre Anträge an den Zweckverband zurückgeschickt haben. Beträgt die Anschlussquote mindestens 50 Prozent, wird mit dem Bau des Glasfasnernetzes begonnen, sobald es die Witterung zulässt.

Fakten zum Ausbau des Glasfasernetzes

Investition in die Zukunft: Die Stadt St. Georgen investiert allein in diesem Jahr rund zwei Millionen Euro für den Ausbau des Glasfasernetzes. Im ersten Bauabschnitt sollen das Gewerbegebiet Hagenmoos sowie der nordöstliche Bereich von Peterzell mit den Straßen Am Berg, Engeleweg, Johannes-Aberle-, Kronen-, Sommerberg-, Sanatorium- sowie Weiherstraße und ein Teil der Buchenberger Straße Unterm Wald und Villinger Straße an das Glasfasernetz angeschlossen werden. 2018 sollen weitere Kernstadtbereiche und der Rest von Peterzell ausgebaut werden.

Sofort verfügbar: Wie Jochen Cabanis sagte, werden die verlegten Hausanschlüsse so schnell wie möglich freigeschaltet und nicht erst, wenn auch das letzte Haus an das Glasfasernetz angeschlossen ist. Betreiber des Glasfasernetzes ist die Firma Stiegeler Internetservice aus dem Schwarzwald. Zu diesem Anbieter sollten die Kunden wechseln, um das neue Glasfasernetz in seiner ganzen Bandbreite für Telefon, Internet und Digital-TV nutzen zu können. Tipp: Wer seine bisherige Telefonrufnummer behalten möchte, sollte seinen alten Vertrag beim bisherigen Anbieter nicht selbst kündigen, sondern über den neuen Anbieter. Über die Tarife wird es im Laufe des Jahres eine gesonderte Informationsveranstaltung geben.

Zögern kostet später mehr: Wer sich jetzt nicht dazu entschließen kann, sein Haus an das Glasfasernetz anzuschließen, muss unter Umständen später mit höheren Anschlusskosten rechnen, wenn die Baufirma in ein oder zwei Jahren erneut kommen und den Hausanschluss verlegen muss, hieß es in der Info-Veranstaltung. (spr)