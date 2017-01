StGeorgen Das geheime, zweite Einsatz der Christbäume von St. Georgen

Nach dem Fest nur Abfall? Mitnichten. St. Georgens Weihnachtsbäume wirken weiter, auf besondere Weise

St. Georgen (spr) Von der Pracht der vergangenen Tage ist nichts mehr zu sehen. Auch die vor Weihnachten elementare Frage, Fichte oder Nordmanntanne, spielt keine Rolle mehr. Jetzt, nach Dreikönig, sind alle Bäume gleich und werden aus den Wohnzimmern verbannt. Das unrühmliche Ende der Bäume ist in St. Georgen die Annahmestelle des Jugendrotkreuzes auf der Seebauernhöhe und in der Stadt beim Rotkreuzheim am Spittelberg. Im Minutentakt nimmt Jugendrotkreuzleiter Willi Hils auf der Seebauernhöhe die Bäumchen entgegen und stapelt sie mit einem Helfer auf den Anhänger. "Immerhin erfüllen die Bäume noch einen Zweck. Sie werden zum Räuchern von Speck verwendet", verrät er.

Nicht alle können es erwarten, bis das DRK kommt. Rund ein Dutzend Bäume lag bereits am Dreikönigstag vor dem ökumenischen Zentrum.

Die Weihnachtsbaumaktion ist nur eine der Aufgaben, die das Jugendrotkreuz für die Allgemeinheit übernimmt. In erster Linie werden die jungen Mitglieder spielerisch an das Thema Erste Hilfe herangeführt. Leiter Willi Hils baut derzeit eine neue Kindergruppe auf. Am Donnerstag, 12. Januar, 17 Uhr, sind Kinder ab sechs Jahren eingeladen, sich zu informieren. Das Jugendrotkreuz arbeitet nach den Richtlinien des Kinderschutzgesetzes Paragraf 72a.