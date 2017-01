Tennenbronn Das Tennenbronner Kunst-Böllern mit Tal-Echo

Die Sportschützen lassen es seit 15 Jahren krachen. Ihr Pulverschuss hat es in vielerlei Hinsicht in sich.

Kaum dass die Glocken der katholischen Kirche nach dem Neujahrsgottesdienst verklungen sind, krachte es hoch über Tennenbronn. Der Donner der Hand-, Schaft und Standböller war unüberhörbar und verklang mit mehrfachem Echo oben "Unterm Wald". Dort stehen die Böllerschützen seit Jahren am Neujahrstag, um lautstark das Neue Jahr zu begrüßen.

Das Böllerschießen gehört in Tennenbronn zum festen Ablauf der Unterabteilung der Sportschützen Tennenbronn. So trifft sich die auch etwas kleiner gewordene Schar an Neujahr und als erstes zieht Herbert Kammerer die Badische Landesfahne am Mast empor. Während die Schützen ihre mitgebrachten Böller aufstellen und nacheinander mit Schwarzpulver füllen, liegt über dem Dorf ein sich verziehender Dunstschleier. Hoch am Himmel steht die Sonne und wärmt den Körper. Das Metall der Standböller fühlt sich kalt an. Die Böllerschützen mit den Handböllern sind da besser dran. Ihr Schießgerät hat einen Holzschaft, der sich etwas angenehmer anfühlt.

Den größten und vielbestaunten Standböller hat Daniel Fader dabei. Sein Standböller wiegt an die 150 Kilogramm und sieht recht stabil aus. Den Böller hat er extra zur Hochzeit seiner Schwester gebaut. "Ich wollte da etwas Lautes haben", lacht der Böllerschütze. Vom Anhänger transportiert wird das Gerät mit aufgesteckten Eisenrädern und einer Deichsel. Es ist der wuchtigste Böller. Gefüttert wird die große Öffnung mit 320 Gramm Schwarzpulver. Mit einem Kantholz und dem Hammer wird zunächst ein Holzpfropfen ins Rohr gehämmert. Dann mit kräftigen Hammerschlägen das Pulver mit einem Vierkantholz verpresst. Je höher verdichtet, desto lauter auch der Knall, wenn der Schlagbolzen auf das Zündhütchen trifft und ein Feuerstrahl sofort in eine Rauchwolke gehüllt, das Rohr verlässt.

Alle Böllerschützen hören auf das Kommando von Wolfgang Köser. Gemeinsam wird besprochen, ob eine schnelle oder langsame Reihe geschossen wird. Bei der langsamen Reihe wird das Echo vom gegenüberliegenden Berg abgewartet, die schnelle Reihe wird mit einer kurzen Verzögerung nacheinander geschossen. So richtig laut wird es mit dem Salut schießen. Da wird sofort nach dem Schießkommando an der Schnur gezogen oder der Abzug am Schaft- oder Handböller ausgelöst. Und schon stehen alle Schützen hinter einer Pulverdampfwolke, die keine Sicht mehr zulässt.

Das Team 2017

Als Böllerschützen standen Peter Köser, Daniel Fader, Herbert Kammerer, Kurt Aberle, Wolfgang Köser, Alfred Moosmann und Franz Hilser in einer Reihe. Franz Hilser und Kurt Aberle wollten mal aktiv beim Böllerschießen dabei sein. Ihr Schießgerät bekamen sie von zwei Kameraden ausgehändigt. Böllerschützen unterliegen Vorschriften, die unbedingt einzuhalten sind. Als Schießpulver darf nur Schwarzpulver verwendet werden. (wm)