StGeorgen Das Team Klecks zeigt ein schönes Krippenspiel

Familiengottesdienst der Petrusgemeinde: Im Dialog von Mutter und Tochter wird die Bedeutung von Weihnachten vermittelt.

Vor dem von Pfarrer Roland Scharfenberg gehaltenden Familiengottesdienst der evangelischen Petrusgemeinde spielte der Posaunenchor vor der Kirche weihnachtliche Weisen. Eine gelungene Einstimmung. Kinder hatten den größten Anteil an der Gestaltung des Gottesdienstes. Julia Grimm und Carolin Jäkle, Mitarbeiterinnen des Kindergottesdienstes Klecks haben mit 18 Kindern das Krippenspiel "Franzi erlebt die Weihnachtsgeschichte" einstudiert. Dieses Erleben wurde zum Spiegelbild dessen, wie es heutzutage in manchen Familien an Weihnachten zugehen kann.

Zwei Hauptpersonen. Die Tochter packt die Figuren der Weihnachtskrippe aus und die Mutter schmückt den Christbaum. Fragt die Tochter ihre Mutter nach der Bedeutung einzelner Figuren, erhält sie meist oberflächliche und schnippische Antworten. Die Mutter merkt nicht, was in ihrer Tochter vorgeht. Zum Glück treten dann die richtigen Figuren des Krippenspiels auf und vor allem Josef vermittelt der Tochter die Bedeutung von Weihnachten. Der Auftritt von Maria und Josef auf der vergeblichen Suche nach einer Unterkunft wird von der Mutter herzlos kommentiert und ruft Entsetzen bei den Besuchern aus. Zum Glück wendet sich die Situation und die Tochter kann sich glücklich schätzen, dass ihr die Weihnachtsgeschichte so wunderbar erzählt wurde.