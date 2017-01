St. Georgen Das St. Georgener Fohrebobbele wird 50 Jahre jung

4000 Hästräger werden am 12. Feburar zum großen Umzug in St. Georgen erwartet, vorab gibt es einen Brauchtumsabend in der Stadthalle.

Mit einer Ausstellung im Rathaus läutete die Narrenzunft St. Georgen bereits im September ihr Jubiläumsjahr ein. Im Februar feiern die Bergstadtnarren nun ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Festwochenende. Zum großen Jubiläumsumzug am Sonntag 12. Februar, haben sich 90 Gruppen mit zusammen mehr als 4000 Hästrägern angekündigt.

"So etwas hat St. Georgen noch nicht erlebt", sagt Zunftmeister Eric Sprich angesichts der großen Teilnehmerzahl beim Umzug. Sprich, seit 2008 an der Vereinsspitze, freut sich, den ältesten St. Georgener Narrenverein als Zunftmeister durch das Jubiläumsjahr führen zu dürfen. Unter den närrischen Gratulanten sind auch die beiden Patenzünfte der Narrenzunft, die Pfrieme-Stumpe aus Tennenbronn und die Katzenzunft aus Hardt.

Da angesichts der erwarteten Narrenschar von rund 4000 Masken-, Häs- und Kleidlesträgern ohnehin nur ein Bruchteil von ihnen in der Stadthalle Platz finden würde, wird das närrische Geschehen vor und nach dem Umzug komplett auf die Straße verlagert. Zentraler Punkt dabei wird der Marktplatz sein. Hier hofft die Narrenzunft auf Unterstützung von Vereinen und aus der Bevölkerung. So können Vereine auf dem Marktplatz Bewirtungsstände aufbauen. Privatpersonen können entlang der Aufstellungs- und Umzugsstrecke kleine Besenwirtschaften und Verpflegungsstände einrichten, um hungrige Narren und Zuschauer zu verköstigen. "Auch würden wir uns freuen, wenn die Bürger entlang der Umzugsstrecke ihre Häuser närrisch schmücken würden", sagt Eric Sprich.

Am Vorabend des Jubiläumsumzugs findet in der Stadthalle ein Brauchtumsabend nach alter Tradition, statt. "An diesem Abend werden wir etwa 20 Gruppen bei uns zu Gast haben, die überwiegend Brauchtumstänze aufführen werden", so der Zunftmeister.

Aufgrund der vielen Gruppen wird die Umzugsstrecke verlängert. Der Umzug, der um 13.30 Uhr beginnt, startet auf der Halde, führt durch die Hauptstraße am Rathaus vorbei über Bärenplatz, Bahnhofstraße, Gewerbehallenstraße bis Ecke Friedrichstraße und die Schulstraße hinauf, wo sich der Umzug dann auf dem Marktplatz auflösen wird.

Wenn zwei Wochen nach dem Jubiläumswochenende die eigentliche Straßenfasnacht beginnt, wird in St. Georgen am schmotzigen Donnerstag, 23. Februar, am Nachmittag der Kinderumzug mit anschließendem Kinderball und am frühen Abend der Rathaussturm stattfinden. Am Fasnachtsmontag, 27. Februar, wird in St. Georgen dann keine Straßenfasnacht gefeiert. Dann werden sich die Jubiläumsnarren anderweitig präsentieren.

Kontakt zu den Narren

Anfragen und Anmeldungen zu Besenwirtschaften und Verpflegungsständen per Mail an Eric Sprich richten: ecsprich@t-online.de. Bereits am kommenden Wochenende, 14. Januar, findet im Theater im Deutschen Haus das Dinner für 100 statt. Mit Büttenreden, Sketchen und Tänzen und einem mehrgängigen Menü. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. (spr)