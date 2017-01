St. Georgen Das Schicksal machte sie zur Bestatterin  jetzt hört Helga Günter auf

Helga Günther möchte nur noch eines: Ruhe. Nach 15 Jahren als Bestatterin in St. Georgen sehnt sie sich nach Spaziergängen mit dem Hund und dass das Telefon endlich schweigt.

Wer weiß, welchen Beruf Helga Günther ergriffen hätte, wenn sie durch eine Briefbekanntschaft ihrer Freundin nicht ihren Mann kennengelernt hätte. „Meine Freundin aus der Oberpfalz hatte vor 50 Jahren einen Brieffreund aus St. Georgen. Eines Tages kam er sie zusammen mit einem Freund besuchen“, erzählt Günther zurückblickend.

Der Begleiter des Brieffreundes war Hans Günther, Helga Beers künftiger Mann. 1968 hatte er das Bestattungswesen vom Roten Kreuz übernommen. „Ich arbeitete zu der Zeit in einem Spielwarengeschäft, das meinen Schwiegereltern gehörte“, sagt die 67-Jährige.

Vor dem Beruf ihres Mannes hatte sie großen Respekt. Nie hätte sie sich vorstellen können, eines Tages in seine Fußstapfen zu treten. Als ihr Mann 2002 starb, machte ihr das Schicksal einen Strich durch die Rechnung. Sie übernahm das Bestattungsinstitut. „Seitdem, seit mittlerweile 15 Jahren, widme ich mich ganz meinem Beruf“, sagt die Bestatterin.

Ihre Hobbys musste Günther berufsbedingt aufgeben. Sie hatten in ihrem vollen Terminkalender keinen Platz mehr. „Mein großes Hobby war Sportkegeln, ganze 15 Jahre lang“. Dass sie sich als Bestatterin ganz ihrem Beruf widmen müsste, hatte sie aber von Anfang an gewusst: „Als mein Mann noch lebte, schenkte er mir oft Reisen zu Weihnachten. Allerdings nur für mich, da er aufgrund seines Berufes nie Zeit hatte, mitzukommen“, erinnert sie sich. Ein Bestatter muss immer vor Ort sein.

Die Arbeit als Bestatterin habe sie in gewisser Weise verändert, räumt sie ein. „Früher war ich um einiges lustiger. Durch den Beruf bin ich nachdenklicher geworden.“ Günther ist auch gerne zu Festen gegangen: „Egal wann und wo etwas los war, bei fast jedem Fest war ich dabei“, sagt die Rentnerin.

Das meiste, was sie in den 15 Jahren als Bestatterin erlebt hat, sei keineswegs zum Lachen. „Am schlimmsten waren Bahntode oder wenn Kinder gestorben sind. Solche Tode gingen mir immer sehr nahe“, erklärt sie. Nicht selten hatte die Bestatterin schlaflose Nächte.

Abschalten könne man nie ganz, egal wie sehr man versuche, die Tode nicht all zu nah an sich heranzulassen. Vor allem für sensible Personen, sei es nicht der richtige Beruf, findet Helga Günther. Umgekehrt seien Außenstehende immer dankbar gewesen, dass es jemanden gab, der so viel Zeit und Mühe in den Beruf steckte.

Die nun freie Zeit möchte Günther vor allem ihrem sechs Jahre alten Urenkel widmen. Stundenweise und je nach Bedarf wird sie aber auch im Lorenzhaus in der Stationshilfe tätig sein. Mit ihrem Hund Ben möchte sie lange Spaziergänge durch den Wald genießen. Auf sommerliche Nachmittage im heimischen Garten mit ihrem Hund und ihren zwei Katzen freut sich die Tierliebhaberin auch schon.

Ihren Beruf wird sie zunächst einmal nicht vermissen: „Mit der Zeit habe ich das Bedürfnis nach mehr Ruhe. Am meisten freue ich mich, dass das Telefon jetzt nicht mehr ständig klingelt“, erklärt Helga Günther und lächelt.

Zur Person

Helga Günther, geborene Beer, ist 1949 in einem Dorf bei Weiden in der Oberpfalz geboren und aufgewachsen. 1967 heiratete sie Hans Günther und zog im gleichen Jahr nach St. Georgen. 1968 übernahm ihr Mann das Bestattungswesen vom Roten Kreuz. Als ihr Mann 2002 starb, übernahm sie den Betrieb. Das Geschäft hat Günther vor vier Wochen an das Bestattungshaus Preidel, Hirt & Butz GmbH übergeben. Beerdigungstermine werden künftig von der Stadt vergeben. Unter der Woche ist künftig die Stadtverwaltung zuständig, der städtische Bauhof an Wochenenden. Zusammen mit ihren zwei Töchtern, zwei Enkeln und drei Urenkeln genießt sie nun ihr Rentnerdasein.