St. Georgen Das Martinshorn treibt bei der Altersmannschaft den Puls hoch

Mit 65 Jahren endet zwar die aktive Zeit in der Feuerwehr, aber in der Altersmannschaft lebt das Kameradschaftswesen weiter. Bei regelmäßigen Treffen werden die neusten Neuigkeiten und alte Geschichten ausgetauscht

St. Georgen – Wenn ein Martinshorn ertönt, steigt der Puls auch heute noch in die Höhe. Da sind sich alle Mitglieder der Altersmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen einig. „Da muss ich doch immer schauen, was jetzt los ist und welche Autos unterwegs sind“, berichtet Werner Fuchs, der bis 2014 Kommandant der Feuerwehr St. Georgen war. Insgesamt besteht die Altersmannschaft aus 18 Mitgliedern. „13 Mitglieder sind noch so mobil, dass sie immer mal wieder zu unseren Treffen kommen können“, berichtet Hans-Rüdiger Kohn, der Obersmann der Feuerwehr. Er trat 1970 der Feuerwehr bei und war lange als stellvertretender Kommandant tätig.

Immer am ersten Montag im Monat findet ein Treffen der Altersmannschaft statt. „Montag war durch den Übungsabend schon immer Feuerwehrtag, das haben wir beibehalten“, so Kohn. Gesprochen wird allerdings dort nicht nur über die Feuerwehr. „Wir sprechen viel über das alltägliche Leben und das Weltgeschehen. Trotzdem verfolgen wir natürlich die Arbeit der Feuerwehr in der Zeitung und im Internet und reden auch darüber“, sagt Werner Fuchs.

Durch die jahrelange Arbeit in der Feuerwehr erlebten die Mitglieder einige Veränderungen des Feuerwehrwesens. „Zwar wird das Wasser auch heute noch durch den Schlauch gepumpt, allerdings gibt es doch viele Neuerungen in der Technik“, sagt Michael Radigk. So bedeute die zunehmende Sicherheit der Fahrzeuge auch, dass es für die Feuerwehr immer schwerer sei, eingeklemmte Personen aus den Fahrzeugen zu befreien. Werner Fuchs blickt in der Rolle des Kommandanten auf eine noch weitreichendere Veränderung zurück.

„Heute muss viel mehr dokumentiert werden. Früher hast du nach einem Einsatz das Gerät in Ordnung gebracht und fertig“, so Fuchs. Der Versicherungsschutz stehe mehr im Fokus und auch das Feuerwehrgesetz sei strenger geworden. „Heute besagt das Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, dass mit 65 bei der Feuerwehr Schluss ist. Das hat man früher nicht so eng gesehen.“

Nach dem Ende der aktiven Zeit mit 65 wartet aber auf die Mitglieder die Altersmannschaft. „Viele freuen sich darauf und kommen schon immer auf Versammlungen bei uns vorbei und sagen, dass wir ihnen schon mal einen Platz freihalten sollen“, berichtet Hans-Rüdiger Kohn. Neben den internen Treffen der Altersmannschaft, gibt es auch immer wieder kreisweite Veranstaltungen. Jedes Jahr gibt es ein gemeinsames Treffen aller Altersmannschaften des Kreises. „Dort nehmen bis zu 400 Kameraden teil. Davon kennt man aus der aktiven Zeit schon sehr viele von Feuerwehrfesten und Wettkämpfen“, sagt Kohn. „Mit vielen Wehren hatten wir immer einen guten Kontakt. So zum Beispiel Furtwangen, Königsfeld oder Nußbach. Da freut man sich schon sehr, die wieder zu treffen“, sagt Michael Radigk.

Die Männer schätzen, dass sie in ihrer aktiven Zeit 3000 bis 4000 Einsätze miterlebten. Viele davon sind ihnen in Erinnerung geblieben. „Bilder von Unfällen nimmst du mit“, sagt Michael Radigk, der lange Zeit auch als Feuerwehrseelsorger im Schwarzwald-Baar-Kreis tätig war. „Ein Unfall in Stockburg ist mir sehr lange nachgegangen. Damals sind die Rettungskräfte mit einem verstorbenen Kind an uns vorbei“, erzählt Kohn. Auch an zahlreiche große Brände können sich die Männer detailgenau erinnern. „Im Jahr 1995 hatten wir gleich fünf Großbrände“, sagt Werner Fuchs. Nach vielen aktiven Jahren sind die Männer heute froh, dass sie nicht mehr ausrücken müssen. „Wenn man mal 65 ist, ist man müder. Als mit 40 der Melder ging, ist man sofort aus dem Bett gehüpft. Das geht heute nicht mehr“, sagt der langjährige Kommandant Fuchs.

