Das Konzert des Jugendsinfonieorchesters macht Lust aufs Genießen

Michael Berner dirigiert das Konzert am Samstag dieser Woche. Im Gespräch stellt er das Programm vor und erklärt, warum sich die als Neujahrskonzert vorgesehene Aufführung zeitlich verzögert hat.

Herr Berner, was macht die Mischung beim Konzert am Samstagabend aus?

Die Mischung entsteht durch das abwechslungsreiche Programm. Es gibt typisch klassische Stücke wie Schuberts Zauberharfe oder die Bizet-L'Arlésienne-Suite und natürlich moderne Sachen wie Fluch der Karibik oder Dragon Fight. Dazu kommt die Zusammensetzung aus jungen Mitspielern und Ehemaligen. Da gibt es einfach ein breites Spektrum.

Auf welches Stück freuen Sie sich besonders?

Das ist schwierig. Es gibt nicht das eine Stück, es gibt viele schöne Stücke, auf die ich mich freue. Etwa den Fluch der Karibik, aber genausogut die L'Arlésienne-Suite. Das Abwechslungsreiche macht die Sache besonders reizvoll.

Wo kommt das Jugendsinfonieorchester technisch an seine Grenzen?

Das hängt je nach Instrument ab. Es gibt Stücke, in denen die Holzbläser besonders gefordert sind, in anderen sind die Schlagzeuger besonders gefordert. Von daher gibt es nicht ein Stück für alle. Dragon Fight ist für die Schlagzeuger von der Besetzung und Vielschichtigkeit her schon nicht ohne. Schuberts Zauberharfe ist für die Holzbläser durchaus interessant. Gleiches gilt für die L'Arlésienne-Suite. Wo Flöte und Harfe zusammenspielen, ergibt sich sicher eine schöne Herausforderung.

Bei welchen Stücken werden Klassikzuhörer angestammte Hörgewohnheiten verlassen?

Fluch der Karibik und Dragon Fight sind sicher nicht typisch klassisch. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt aber, dass auch diese Stücke vom Publikum sehr dankbar angenommen werden.

Gibt es Stücke, die bestimmte Bilder im Kopf erzeugen, ja das Publikum mitnehmen auf eine Fantasiereise?

Bei Dragon Fight hat sich der Komponist bestimmte Bilder überlegt. Die Spielhandlung liegt in den Alpen. Hier sind verschiedene Erlebnisse angesiedelt. Ich persönlich finde es aber interessanter, wenn die Handlung nicht vorgegeben ist. Das lässt viel mehr Raum für eigene Fantasien. Es ist schöner, sich von der Musik Bilder erzeugen zu lassen, statt auf vorgegebene zurückzugreifen.

Wie geht ein Laie unbefangen an ein klassisches Konzert?

Könnte ich selbst ganz unbefangen sein, würde ich mich offen auf die Höreindrücke einlassen. Zudem ist es einfach etwas Bewegendes Jugendlichen beim Musizieren zuzuschauen.

Wird dieses Konzert nur einmal aufgeführt?

Ja, es gibt nur eine Aufführung. Es ist das verschobene Neujahrskonzert. Der demografische Wandel als gesellschaftliches Phänomen, das auch die Sportvereine betrifft, hat auch vor dem JSO nicht halt gemacht. Nachwuchssorgen gibt es auch bei uns. Das Orchester ist deutlich jünger geworden und diese jungen Musiker haben jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Das gilt für die schiere Menge der Leute, die mitspielen, wie auch das, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben das Orchester mit Ehemaligen und Aushilfen aufgefüllt, sodass wir jetzt hoffen, dem Publikum das bieten zu können, was es sich wünscht. Denn es ist schade, wenn Erwartungshaltungen in der Bevölkerung nicht erfüllt werden können.

Hängt das auch damit zusammen, dass viele Mitspieler gar nicht mehr hier vor Ort sind und anderswo studieren oder eine Ausbildung machen?

Nein, es gibt einfach viel weniger Jugendliche, die ein klassisches Instrument lernen. Meiner Meinung nach haben die Schüler auch das Gefühl, keine Zeit zu haben. Faktisch aber haben sie mehr Zeit als die Schüler früher. Sie nutzen die Zeit nur für andere Dinge. Das sind natürlich die neuen Medien, für die viel Zeit am Tag verwendet wird. Ich verteufle die neuen Medien nicht, ich habe sie ja auch. Aber es stellt sich schon die Frage, ob nicht ein bisschen weniger mehr wäre.

Bekommen Sie noch alle Instrumente besetzt für eine Orchesterbesetzung?

Ja, mit Ehemaligen und Aushilfen.

Das heißt, diese Gruppe nimmt in der Bedeutung zu?

Ja, wobei es Ehemalige schon immer gab. Das zeigt auch, dass es ihnen Spaß macht. Sonst würden sie nicht von auswärts kommen und bei Projekten mitmachen. Aber man ist in der Tat zunehmend auf sie angewiesen.

Wie oft hat das Jugendsinfonieorchester geprobt?

Für das Programm proben wir seit Juli letzten Jahres. Mit den vielen Jungen braucht es einfach etwas mehr Zeit.

Wie setzt sich das Jugendsinfonieorchester zusammen?

Das sind aktuell interessierte Musiker aus der Musikschule, Jugendliche vom Thomas-Strittmatter-Gymnasium und aus der ganzen Region. Teilweise kommen die von hinter Tuttlingen und aus dem Donaueschinger Raum.

Wie wird man Mitglied des Jugendsinfonieorchesters?

Indem man sich bei mir meldet. Natürlich freue ich mich über alle Leute aus der Region, die Interesse haben. Jeder kann sich das mal anschauen, eine Weile mitspielen und dann oft für sich selbst entscheiden, ob das für einen Sinn macht. Proben sind immer donnerstags von 17.40 bis 20 Uhr. In regelmäßigen Abständen gibt es dann auch in der Stadthalle noch Probentage.

Zur Person

Michael Berner (48) unterrichtet als Studiendirektor Musik und Mathematik am Thomas-Strittmatter-Gymnasium (TSG) in St. Georgen. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in St. Georgen. Das Jugendsinfonieorchester St. Georgen-Furtwangen ist das gemeinsame Orchester des TSG und der Jugendmusikschule. Das Konzert in der Stadthalle beginnt am Samstag, 4. März, 17 Uhr. Auf dem Programm stehen die Ouvertüre Zauberharfe von Franz Schubert, die L'Arlésienne Suite Nr. 2 von Georges Bizet, die Valse Triste von Jean Sibelius, das Intermezzo aus der Háry János Suite von Zoltan Kodály, der Dragon Fight von Otto M. Schwarz und Fluch der Karibik von Klaus Badelt. Vorverkaufskarten gibt es bei der Tourist-Info und in der Buchhandlung Haas. Am Konzerttag auch an der Abendklasse. (wur)