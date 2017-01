St.Georgen Das Kindertauchen im Hallenbad ist viel praktischer

Zu Besuch beim Trainingsabend: Beim Tauchsportclub werden Kinder in drei Gruppen trainiert.

Seit der Gründung der Kindertauchgruppe im Sommer 2015 mussten sich die Schwimmlehrer und Kinder des TSC Longimanus jede Woche auf den Weg nach Unterkirnach machen, um dort ihre Tauchstunden absolvieren zu können. Diese Zeiten sind vorbei. Nun kann jeden Montag von 18.15 Uhr bis 19 Uhr in der Bergstadt geschwommen und getaucht werden. "Das neue Hallenbad gefällt uns sehr gut, wird sind begeistert. Den geringen Chlorgehalt im Wasser finden wir besonders gut", freute sich Schwimmlehrerin Corinna Pfaff. Die Schwimmer sind außerdem froh, dass das Hallenbad erhalten blieb. Das Training vor Ort sei nämlich um einiges praktischer, es erspare viel Zeit und Aufwand.

Die Gruppe mit insgesamt 30 Kindern wird in drei verschiedene Gruppen trainiert. In den einzelnen Gruppen wird in Richtung der drei Abzeichen Seepferdchen, Seeräuber und Trixi absolviert. Eine typische Trainingsstunde bei den Nichtschwimmern, welche das Frühschwimmer-Abzeichen Seepferdchen anstreben, beginnt mit Trockenübungen und Bewegungen am Beckenrand. Danach wird meistens mit Schwimmflügeln eingeschwommen. Dabei befinden sich die Trainer immer in unmittelbarer Nähe, um die Sicherheit der kleinen Wasserratten zu gewähren. "Im Laufe des Trainings schwimmen die Kinder auch ohne Flügel. Die Kinder werden dann am Bauch gehalten", erklärte Pfaff. Diese Übung sei gut, weil die Kinder somit die Angst, ohne Schwimmflügel zu schwimmen, überwinden.

Die Kinder, die bereits schwimmen können, absolvieren das Seeräuber-Abzeichen. Zu Beginn des Trainings wird immer eingeschwommen. "Meistens sechs bis zehn Bahnen Brustschwimmen", so Pfaff. Um die Arm- und Beinbewegungen zu verbessern, werde auch oft mit Brettern gearbeitet. Das Tief- und Streckentauchen erlernen die kleinen Schwimmer auch. "Beim Tieftauchen werden Ringe aus dem Wasser geholt, während beim Streckentauchen durch große Ringe durchgetaucht wird", stellt die Schwimmlehrerin die Unterschiede vor.

In der Kindergruppe gibt es aber auch Kinder, die bereits sehr gut schwimmen können. Diese absolvieren dann das "Seehund Trixi"-Abzeichen. In dieser Kleingruppe wird unter anderem der Startsprung geübt. Zudem wird mithilfe der sogenannten ABC-Ausrüstung – darin werden Flossen, Maske und Schnorchel zusammengefasst – geschwommen und getaucht.

"Zum Abschluss dürfen die Kinder ein Spiel vorschlagen. Oft lassen wir sie auch vom Dreimeter-Brett springen. Das Springen macht den kleinen Schwimmern besonders Spaß", sagte Pfaff lächelnd.

Ab Februar bietet der TSG Longimanus einen weiteren Tauchlehrgang an. Dieser richtet sich an Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren, die Interesse am Tauchen haben. Schnuppern ist jederzeit möglich.

