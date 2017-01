St. Georgen Das Hotel Kammerer startet mit neuen Besitzern

Familie Kammerer übergibt ihren 45 Jahre alten Hotelbetrieb an Familie Will aus Bad Säckingen, die am 1. Februar offiziell starten und bereits einige positive Akzente in ihrer neuen Aufgabe entdecken konnten

St. Georgen – Das Hotel Kammerer blickt auf 45 Jahre Familienbetrieb zurück. Jetzt übergeben Elisabeth Kammerer und Tochter Sabine das Hotel an neue Besitzer. Dietmar und Barbara Will führen ab morgen zum 1. Februar künftig das Hotel. Sabine Kammerer ist glücklich mit den neuen Besitzern. „Wir haben sehr lange gesucht, weil uns wichtig war, dass wir jemanden finden, der das Ganze als Hotel weiterführt. Mit Familie Will haben wir die optimalen Besitzer“, so Kammerer. Das Ehepaar zieht aus Bad Säckingen in die Bergstadt und bringt viel Erfahrung mit. „Wir sind seit 20 Jahren selbstständig und führten die letzten zehn Jahre ein Hotel mit Restaurant in Bad Säckingen“, sagt der gelernte Koch Dietmar Will. Bisher habe er nur gute Erfahrungen in St. Georgen gemacht. „Alle sind sehr herzlich und hilfsbereit. Bisher habe ich nichts Negatives erlebt“, berichtet Will.

Am Hochrhein führten Dietmar und Barbara Will als Pächter den Hotelbetrieb. Das Hotel Kammerer hat das Ehepaar nun gekauft und ist begeistert vom Familienbetrieb. „Wir übernehmen ein sehr gut geführtes Hotel. Die Familie Kammerer hat das wirklich bemerkenswert gemacht“, sagt der 51-jährige Dietmar Will. Er zieht gemeinsam mit seiner Frau Barbara und seinen beiden Söhnen in die Bergstadt. „St. Georgen ist touristisch gesehen ein guter Standort. Winterskigebiete und auch der Feldberg sind in der Nähe. Der Klosterweiher ist im Sommer sicherlich auch sehr attraktiv“, sagt Will. Besonders freue er sich auch, dass das Hallenbad saniert wurde. „Das ist sehr schön und auch wichtig. Das können wir Hotelbesuchern empfehlen“, so Will.

Große Änderungen wird es zunächst keine geben. Auch den traditionellen Namen wird das Hotel beibehalten. „Der Name ist etabliert und die Leute kennen ihn. Das möchten wir nicht verändern“, sagt der neue Besitzer.

1972 eröffnete die Familie Kammerer ihren Hotelbetrieb, nachdem bereits seit 1906 ein Café in Familienhand betrieben wurde „Ich bin traurig und froh zugleich“, sagt Elisabeth Kammerer, für die nach 65 Jahren im Familienbetrieb ein neuer Abschnitt beginnt. Nach und nach möchte Familie Will Renovierungsarbeiten im und am Hotel durchführen. „Das Hotel ist zwar in einem guten Zustand, aber das soll auch so bleiben. Dafür muss regelmäßig investiert werden“, sagt Dietmar Will. Seine Frau Barbara wird sich im Hotel um die Verwaltung kümmern. Der Übergang klappte bisher reibungslos. „Die Übernahme von der Familie Kammerer klappt super. Jetzt kann es bald losgehen“, sagt Dietmar Will, der sich mit seiner Familie auf die neue Aufgabe in St. Georgen freut.

Familie Kammerer

Die Familie Kammerer blickt auf eine lange Tradition in St. Georgen zurück. 1875 begann alles mit einem Mehlbetrieb. 1906 eröffnete die Familie dann ein Café. 1969 zog das Café auf die andere Straßenseite an den heutigen Standort. Dort eröffnete 1972 zusätzlich das Hotel Kammerer. Sabine Kammerer übernahm 1995 in fünfter Generation den Familienbetrieb, der nach der Schließung des Cafés 2000 ein reiner Hotelbetrieb war. (lem)