St.Georgen Das Hobby von Willi Hils macht Sozialberufe schmackhaft

Herr Hils, seit wann sind Sie im Roten Kreuz aktiv?

Ich bin sozusagen im Deutschen Roten Kreuz aufgewachsen. Mein Großvater und meine Mutter waren viele Jahre im DRK aktiv. Dementsprechend war mein Interesse schon seit klein auf sehr groß. Mit zwölf Jahren wurde ich Gründungsmitglied im Jugendrotkreuz (JRK) Hornberg.

Wie sind Sie dazu gekommen, JRK-Leiter zu werden?

Da mein Interesse immer wuchs und mir das Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen Spaß macht, entschied ich, Leiter zu werden. Dafür musste ich regelmäßig an Schulungen teilnehmen.

Welche Aufgaben haben Sie?

Hauptsächlich bin ich für die Gestaltung von Gruppenabenden und die Vertretung des JRK nach außen verantwortlich. Die Mitglieder werden in zwei kleinere Gruppen unterteilt. Da gibt es zum einen die Kindergruppe mit Kindern von sechs bis zwölf Jahren und zum anderen die Jugendgruppe mit Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren. Mit 18 Jahren wechselt man dann in die Bereitschaft des DRK über.

Wann finden die Gruppenabende statt und wie werden diese gestaltet?

Die Kindergruppe trifft sich jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr, während sich die Jugendgruppe jeden Freitag von 17 bis 18 Uhr trifft. In den Schulferien finden keine Abende statt. An den Abenden wird unter anderem Erste Hilfe erlernt, in der Praxis als auch in der Theorie. Zudem arbeiten wir auch oft an Kampagnen, die das JRK deutschlandweit durchführt. Die zwei- bis dreijährige Kampagnen handeln von Themen, die für junge Menschen persönlich und gesellschaftspolitisch relevant sind.

Wie sieht ein Gruppenabend im Sommer aus? Kann man bei gutem Wetter mehr unternehmen?

Im Sommer sieht das Programm natürlich vielfältiger aus. Oft gehen wir nach draußen und führen dort beispielsweise unsere Erste-Hilfe-Übungen im Stadtgarten durch. Klettern waren wir an schönen Sommertagen auch schon. Im Winter ist man sehr oft im Gebäude.

Wie wachsen solche Gruppen zusammen?

Die Kinder und Jugendlichen verstehen sich innerhalb der Gruppen prima. Meistens haben sie schon zuvor Bekanntschaft gemacht und kennen sich schon von der Schule, vom Nachbarkreis oder von einem anderen Hobby.

Wechseln viele Jugendliche mit 18 Jahren in die Bereitschaft über?

Meistens ist es so, dass viele mit 17 oder 18 Jahren eine Ausbildung anfangen oder studieren gehen. Oft ist man dann gezwungen, den Wohnort zu wechseln. Aus diesem Grund beenden dann viele die Mitgliedschaft im DRK, was sehr schade ist.

Macht Ihnen die Arbeit als JRK-Leiter Spaß?

Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen macht mir großen Spaß. Von den Kindern und Jugendlichen kann man immer viel dazulernen. Außerdem lernt man immer neue Leute kennen.

Sehen Sie ihre Arbeit als Hobby?

Auf jeden Fall. Es ist sogar ein intensives Hobby, vom Zeitaufwand her. Oft finden sogar Sitzungen und Schulungen am Wochenende statt. Die investierte freie Zeit ist es mir aber wert.

Ist es im Laufe der Jahre schwieriger geworden, Kinder und Jugendliche für das DRK zu motivieren?

Ja. Mir ist durchaus aufgefallen, dass es im Laufe der Jahre immer schwieriger geworden ist, das DRK für Kinder und Jugendliche interessant zu machen und somit eine Kinder- und Jugendgruppe am Leben zu erhalten. Grund dafür ist aber sicherlich die Ganztagsbetreuung in den Schulen, durch welche die Schüler immer gut ausgelastet sind.

Nützt den Mitgliedern des JRK die Mitgliedschaft auch für die Auswahl des Berufs?

Allerdings. Ziemlich oft kommt es vor, dass viele Mitglieder des JRK soziale Berufe ergreifen. Durch die Mitgliedschaft im DRK wird nämlich das Soziale erlernt, der Umgang untereinander und miteinander. Das Interesse am Helfen ist bei den meisten DRK-Mitgliedern sehr groß.

Können Sie Beispiele nennen, welche Berufe oft ergriffen werden?

Es gibt natürliche viele. Spontan würde mir Krankenschwester, Arzthelferin, Entwicklungshelfer, Polizeibeamter oder Notfallassistent einfallen.

Zur Person

Willi Hils wurde am 16. Februar 1956 in Hornberg geboren und ist dort aufgewachsen. Seit 1977 lebt er in St. Georgen. Schon in Hornberg war er viele Jahre Jugendrotkreuz-Leiter. In der Bergstadt wurde er 1978 Jugendrotkreuzleiter. Hils ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Beruflich ist er in einem St. Georgener Unternehmen tätig. (esp)