St. Georgen Das Ehrenamt in der Stadt wird künftig besser vernetzt

Das Ehrenamt in der Stadt wird künftig besser vernetzt

Eine Ehrenamtsplattform der Stadtverwaltung soll Institutionen die Suche nach Ehrenamtlichen erleichtern. Auch die Freiwilligen profitieren von diesem Angebot

St. Georgen (lem) Die Internetseite der Stadt ist künftig um ein Angebot reicher. Profitieren sollen davon besonders Institutionen und Organisationen, die freiwillige Helfer suchen. Aber auch potenzielle Helfer, die auf der Suche nach einer Aufgabe sind, sollen mit der neuen Ehrenamtsplattform angesprochen werden. In Zusammenarbeit mit dem Verein Sharity Online, den Studenten der Universität Furtwangen gegründet haben, zeigt die Ehrenamtsplattform auf einen Blick, wo in der Stadt ein Bedarf an Helfern besteht. "Soziale, kulturelle und kirchliche Organisationen sind viel auf das Ehrenamt angewiesen. Durch die Plattform ergeben sich hoffentlich neue Partnerschaften", sagt Andrea Lauble, Sprecherin der Stadt.

Auf der Plattform sollen künftig dauerhafte Aufgaben, aber auch kurzzeitige Gesuche aus der Stadt zu finden sein. Interessierte Institutionen wurden diese Woche bereits mit der Ehrenamtsplattform vertraut gemacht und werden künftig ihre Suchen dort veröffentlichen. Der Aufgabenvielfalt sind dabei keine Grenzen gesetzt. So können Beispielsweise Aufrufe für Sprachnachhilfe oder Transportfahrten veröffentlicht werden, aber auch die Betreuung eines bestimmten Projekts. Neben Angeboten für Aufgaben besteht auch die Möglichkeit nach Sachspenden zu suchen. Beispielsweise Kleidung, Möbelstücke oder Spielzeug.

Nicht nur die Suche nach Ehrenamtlichen soll durch die Plattform erleichtert werden, sondern auch die Kommunikation. "Per Online-Chat besteht die Möglichkeit direkt Kontakt aufzunehmen und sich der Institution vorzustellen", erklärt Pawel Rawe, leitender Professor des Projekts.

Es sei somit auch eine Lösung für Menschen, die helfen wollen, aber nicht wissen wie. Ihnen werden mehrere Möglichkeiten auf einen Blick und lokal begrenzt zur Verfügung gestellt. Die Anmeldung zur Plattform ist für Institutionen und Helfer kostenlos, da der Verein das Projekt selbst finanziert.