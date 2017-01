St. Georgen Das Aufreger-Plakat vom Edekamarkt: Misereorprojekt ersetzt Verschwörungstheorie

Viel Zuspruch hat Kaufmann Ulrich Haas geerntet. Er hat, mit Blick auf die Klauseln des Vertrags, auf seinem Kundenparkplatz ein Werbeplakat für ein Buch entfernen lassen, dessen Inhalt populistische Kreise anspricht.

Nennen wir ihn Herrn U. Das reicht. Wir wollen sein Buch nicht unnötig bewerben. Auf 272 Seiten beschreibt der ehemalige Journalist, was so alles schief läuft in der Welt der Medien und wieso die Mainstream-Medien doch eigentlich die Feinde von Demokratie und Meinungsfreiheit sind. In seinem publizistischen Bauchladen hat der Autor auch der Euro-Schelte, die Flüchtlingskrise, die Warnung vor einer "stillen" Islamisierung oder Bürgerkriegsszenarien im Angebot.

Auf seiner Facebook-Seite dann übernimmt er es, deutschlandweit gesammelte kriminelle Vorkommnisse mit Flüchtlingshintergrund zu seinen Abonnenten hinauszublasen. Oder er agiert in eigener Sache. Etwa wenn ein Discounter auf seinem Parkplatz Plakate abhängen lässt, auf denen das neue Buch von U. beworben wird. Bestimmt bewegen sich Bücher und Postings von U. im Rahmen von Recht und Meinungsfreiheit. Doch sie geben populistischen Strömungen das geistige Korsett und konterkarieren so Bemühungen, ein konfliktfreies und kooperatives Zusammenleben in Zeichen des Flüchtlingszustroms zu gestalten.

Deutschland, von einer großen Verschwörung geleitet und dem Zusammenbruch geweiht? So lesen sich die Werbetexte für die Bücher von U. Gerade in St. Georgen, einer Stadt mit prämierter Willkommenskultur, sind solche Botschaften schwer zu ertragen. Das fand auch Einzelhändler Ulrich Haas und hat sie abhängen lassen: gedeckt durch die Klauseln im Vertrag mit der mit der Plakatwerbung beauftragten Firma. "Die haben selbst nicht gewusst, was sie da aufgehängt haben", berichtete Haas von einigermaßen betretenen Gesprächspartner. "Am Mittwochmorgen war es bereits überklebt", lobte Haas dann die prompte Korrektur: nicht mal 24 Stunden nach der Beanstandung.

Am Mittwoch, am Tag der Berichterstattung, sei Haas dann auch häufig auf das Plakat angesprochen worden. Die meisten Kunden hätten sich die Kontroverse erklären lassen – um dann Haas Recht zu geben. "Man muss das nicht unterstützen", sagt der Kaufmann. Mit dem Ersatzplakat kann er gut leben. Misereor wirbt für die Hilfe zur Selbsthilfe in Afrika. Ein Foto zeigt Aminata Compaoré. Die Kleinbäuerin aus Burkina Faso hält eine Schüssel Zwiebeln in die Kamera. Sie hat sie selbst gepflanzt und eingelagert. Mit dem Erlös kann sie ihre Kinder in die Schule schicken.