StGeorgen Dannecker will Vereinsvorsitz abgeben

Trachtenmusikverein muss nun Nachfolger suchen: Überraschung bei der Jahreshauptversammlung. Ehrung für Sandra Hummel nachgeholt

Langenschiltach – Mit einer Überraschung endete die Jahreshauptversammlung des Trachtenmusikvereins Langenschiltach. Reinhold Dannecker gab bei der Versammlung offiziell bekannt, dass er bei der Wahl 2018 nicht als Vorsitzender zur Verfügung stehen wird. Nun haben die Mitglieder Zeit sich bis zur nächsten Jahreshauptversammlung um die Nachfolge im Amt zu kümmern. Dann will Reinhold Dannecker nach acht Jahren als Vorsitzender aus dem Amt scheiden.

Nachdem Sandra Hummel die Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft nicht beim Jahreskonzert an Weihnachten entgegennehmen konnte, wurde diese Ehrung nun nachgeholt. Für den Blasmusikverband Schwarzwald-Baar war Bezirksvertreter Ulrich Grießhaber aus Tennenbronn vor Ort.

Seit 2003 ist Sandra Hummel in die Jugendausbildung im Verein eingebunden. Die musikalische Früherziehung in einer Blockflötengruppe ist eine gute und bewährte Ausbildungsform, so Grießhaber. Ulrich Grießhaber stellte auch fest, dass die Jugendarbeit künftig für alle Musikvereine zur Herausforderung werde.

Sandra Hummel wurde mit der Urkunde und silbernen Ehrennadel des Blasmusikverbands Schwarzwald-Baar und des Bundes Deutscher Blasmusikverbände ausgezeichnet.

Für den Trachtengau Schwarzwald überreichte Bernhard Borho aus St. Georgen ebenfalls die silberne Ehrennadel mit Urkunde. Reinhold Dannecker ehrte die 1991 eingetretene Jubilarin im Namen des Trachtenmusikvereins.

Dass der Langenschiltacher Trachtenmusikverein ein durchaus lebhaftes Gebilde ist, darüber berichtete unter anderem Schriftführerin Tanja Monaco. Aktuell bestehe der Verein aus 52 aktiven und 75 passiven Mitgliedern sowie 39 Ehrenmitgliedern.

Besondere Erwähnung fanden der Theaterabend in der Stadthalle, das Gautrachtentreffen in Leidringen. Gemeinsam mit der Kindertanzgruppe wurde die Veranstaltung besucht. Das Probenwochenende des Jugendorchesters auf der Altenburg in Tennenbronn und das des Hauptorchesters in Langenschiltach erwähnte Tanja Monaco ebenfalls.

Veronika Adalbert berichtete über den positiven Kassenabschluss. Barbara Kern von der Trachtengruppe, Katharina Kreuzmann über die Jugendgruppe und Daniela Pogorzelski über das Vereinsinventar.

Dirigent Sascha Jager will mit dem Vorstand des Trachtenmusikvereins eine Zukunftsperspektive über die künftigen 15 bis 20 Jahre erarbeiten. Ortsvorsteher Wilhelm Müller übernahm die einstimmig abgeschlossene Entlastung des Gesamtvorstands.

Ehrungen und Wahlen

Für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt und zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Margarethe Maier, Margot Weköck, Christian Aberle, Erhard Gemsa und Wilhelm Zuckschwerdt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Jürgen Fichter als stellvertretender Vorsitzender, Schriftführerin Tanja Monaco, Dirigent Sascha Jager und Barbara Kern als Leiterin der Trachtengruppe. Benjamin Hengstler ist neuer Kassenprüfer mit Martin Fichter. (wm)