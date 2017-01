St. Georgen Dank der Stadt an Wilhelm Müller

Langenschiltachs Ortsvorsteher wird gewürdigt. Firma M&M Software nutzt die große Bühne des Neujahrsempfangs. Nur einer fehlt.

Beim Neujahrsempfang der Stadt St. Georgen wurden zwei verdiente Mitglieder der Kommunalpolitik für ihr jahrzehntelanges Engagement ausgezeichnet. Neben der Bürgermedaille für Manfred Scherer wurde der Langenschiltacher Ortsvorsteher Wilhelm Müller für seine 30-jährige kommunalpolitische Tätigkeit mit der Ehrennadel des Gemeindetages ausgezeichnet.

Von 1980 bis 1984 und von 1989 bis heute ist Wilhelm Müller Mitglied des Langenschiltacher Ortschaftsrates. Seit 1994 ist er dort Ortsvorsteher. Zudem ist Wilhelm Müller seit 1999 Mitglied des Gemeinderats. Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner, der den erkrankten Bürgermeister Michael Rieger vertrat, sagte, Wilhelm Müller habe sich "30 Jahre lang mit Herzblut für den Ort engagiert." Zu den wichtigsten Erfolgen in diesen drei Jahrzehnten zählte Kleiner unter anderem den Kläranlagenanschluss nach Tennenbronn sowie die Flurneuregelung im BZ-Verfahren oder der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses. "Menschen gestalten die Gesellschaft mit. Dazu gehört das Ehrenamt und das erfordert Zeit", so Kleiner.

Wilhelm Müller betonte die stets sehr gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den Gremien. Sein besonderer Dank galt seiner Frau Karolina, die ihm in all den Jahren stets den Rücken freigehalten habe. Die Landwirtschaft und die Erziehung habe zum überwiegenden Teil sie stemmen müssen. "Dafür gebührt ihr mindestens die Hälfte dieser Ehrung." Sie bekam Blumen überreicht.

Seit einigen Jahren geben St. Georgener Unternehmen beim Neujahrsempfang einen Einblick. In diesem Jahr stellte sich das Softwareunternehmen M&M Software vor. Geschäftsführer Erwin Müller erläuterte zunächst den Werdegang, des Unternehmens, das 1987 gegründet wurde. "Damals gab es noch kein Internet und keine Mobiltelefone. Aber es war der Beginn der Informationstechnologie", erinnerte er an die Zeit vor 30 Jahren, als die ersten Computer erst langsam in Unternehmen Einzug hielten. M&M Software entwickelte zunächst Steuerungssoftware für die industrielle Automation.

2012, zum 25-jährigen Betriebsbestehen, wurden neue Betriebsräumlichkeiten in der Industriestraße, gegenüber vom Bahnhof, bezogen. Heute ist M&M Software international unterwegs und bietet mit Niederlassungen in Hannover und einer Tochterfirma in China und seinen 170 Mitarbeitern Softwarelösungen für die unterschiedlichsten Bereiche an. Als aufkommendes Feld bietet die industrielle Revolution 4.0 neue Herausforderungen. Neben der Fabrikautomation entwickelt M&M-branchenspezifische Lösungen unter anderem für die Gebäudeautomation und Prozess- und Umweltindustrie. Christian Gnädig, Betriebsleiter für den europäischen und amerikanischen Sektor, verdeutlichte, wie mit der Software von M&M beispielsweise Schiffe gesteuert werden. Wie Erwin Müller ergänzend sagte, wurden im Zuge der Nachfolgeregelung 2015 die Mehrheitsanteile an die Wago Kontakttechnik GmbH in Minden übertragen, um den Mitarbeitern auch in Zukunft eine Standortsicherheit zu gewährleisten.

Nachwuchs dabei

Beim Neujahrsempfang stellte sich auch der neue Jugendgemeinderat vor. Sprecherin Sara Raimondo dankte in ihrer Ansprache unter anderem Markus Esterle für die Unterstützung seitens der Verwaltung. Besonderer Dank galt den Abgeordneten Thorsten Frei (Bund) und Karl Rombach (Land), die den Jugendgemeinderat nach Berlin beziehungsweise nach Stuttgart einladen, um den Nachwuchspolitikern so einen Einblick in die große politische Bühne dieses Landes zu vermitteln. (spr)