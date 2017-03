St. Georgen Burning Cup 2017 soll eintägig werden

Auch 2017 soll es auf dem Rondell einen Burning Cup geben. Jugendgemeinderat Alexander versah diese für Jugendliche tolle Ankündigung mit reichlich Selbstkritik. Demnach sei die Veranstaltung im September 2016 zwar gut angekommen, biete aber in der Neuauflage "viel Luft nach oben". Konkret wollen die Jugendlichen einige Premierenfehler vermeiden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Sas beginnt damit, die BMX- und Skateboardwettbewerbe auf einen Tag zu konzentrieren. Im Auge haben die Jugendlichen den Samstag, 26. August. 2016 waren es offenbar 600 Besucher und 50 Teilnehmer, die an zwei Tagen auf die Anlage strömten. Aber nicht nur mit Blick auf die Gema-Gebühren sei die zweitägige "Mordsgaudi" nicht so schlau gewesen. Am zweiten Tag habe der Besucherandrang doch deutlich nachgelassen.

Jetzt winken die Bündelung der Gäste und der beiden Wettbewerbe für ein "Stadtfest der Skater". In der Vorbereitung sei der ehemalige Rollsportverein mit im Boot. Dessen Erfahrung und die Anregungen der neuen Organisatoren brächten sich zielführend zusammen. Zum Höhepunkt soll erneut jener Programmpunkt werden, der dem Tag den Namen gibt: Erneut soll vor hunderten Besuchern ein Holzbike in Flammen aufgehen. Vorgesehen haben die Jugendlichen mehrere Musikbands und einen DJ, die bis 3 Uhr spielen sollen. Angefragt sind (auch) neue Sponsoren. Und natürlich wandte sich Kieninger auch an die Stadt: Gewünscht sind Kabeltechnik, Stromversorgung und Flutlicht. Ums Marketing solle sich wieder Julia Merkle kümmern. Die ehemalige Jugendgemeinderätin ist bei der Stadt beschäftigt. Und auch beim Thema Bühne haben die Organisatoren Pläne. Weil der Burning Cup dieses Mal vor dem Bergstadtsommer stattfindet, dürfte es wegen der transportablen Bühne heuer keine Terminkollission geben.

Im Gemeinderat fand die Ankündigung ein positives Echo. Details werde man in einer Sitzung des Jugendgemeinderats klären meinte Bürgermeister Rieger und gab einen Vorgeschmack auf die weniger coole rechtliche Seite der Veranstaltung. Eine Schankerlaubnis sei bis 3 Uhr morgens vermutlich einfacher zu genehmigen als eine ebenso lange musikalische Beschallung.