Villingen-Schwenningen Buntes Treiben beim Naturparkmarkt

An mehr als 60 Ständen ließ sich die Regionalität schmecken. Besucher erleben aber auch altes Handwerk, Auftritte und ein sehr aktives Kinderprogramm.

Zum elften Mal fand in Königsfeld am Sonntag ein Naturparkmarkt statt. Die offizielle Eröffnung der beliebten Veranstaltung fand durch Bürgermeister Link statt. Musikalisch startete man mit dem Frühschoppenkonzert des Musik- und Trachtenvereins Neuhausen in den Tag. Für die weitere kurzweilige Unterhaltung in den Nachmittag hinein sorgten die Trachtentanzgruppe Neuhausen und der umjubelte Holzhackerauftritt der Landjugend Mönchweiler.

Die "Schwarzwaldschlawiner" sorgten mit ihrer Blasmusik für gute Stimmung. Mehr als 60 Erzeuger und Infostände, Vereine, Geschäfte und Gastronomie nahmen die Besucher mit auf eine Entdeckungsreise, das Gute aus der Region genauer kennen zu lernen. Nach Herzenslust shoppen und flanieren konnten die Besucher entlang der Friedrichstrasse beim verkaufsoffenen Sonntag der Königsfelder Geschäfte, an den vielen Marktständen sowie im Kurpark.

Für den kleinen und großen Hunger gab es ein vielfältiges Angebot. Flammkuchen, Rosmarinkartoffeln, Brat- oder Grillwurst, vegetarische Pfanne, Waffeln und viele weitere Köstlichkeiten ließen keine Wünsche offen. Frisch gestärkt konnten die Besucher unter dem Motto "Natur erleben" das Alte Handwerk bewundern und den Experten bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Es wurde gesponnen, gewebt, gefilzt und geflochten. Auch Bienenkunde mit Filmvorführung stand auf dem Programm. Für die jüngeren Besucher bot sich im Kurpark viel Abwechslung. Hier durften sie Riesenseifenblasen hinterher jagen, Pony reiten, über einen Barfußpfad laufen, mit Naturmaterialien basteln, Kräutersalz selber herstellen oder mit Weiden flechten.

Eine weitere Attraktion war der kleine Streichelzoo. Die Erwachsenen konnten Testfahrten mit E-Bikes machen. Neuer Gast auf dem Naturparkmarkt war in diesem Jahr die "Expedition N", die für Nachhaltigkeit in Baden-Württemberg steht. In dem Infomobil am Zinzendorfplatz gab es eine interaktive Ausstellung zum Thema Energiegewinnung, Transport und Effizienz. Der Infostand Wildwege informierte über die Wildtiere im Schwarzwald, wie Luchs oder Wolf. Die Expertinnen vom Bauern- und Wildkräuterland Baden gaben Auskunft über den richtigen Einsatz von Kräutern und deren Heilkräfte. Als erste Naturwald-Gemeinde in Baden-Württemberg stellte Königsfeld ein weiteres Mal unter Beweis, dass der Ort für Naturnähe, Regionalität und Nachhaltigkeit steht.