Dieser Abend haut den Kuckuck raus: Tänze, Musik und Vorträge bescheren dem Publikum unbeschwerte Stunden.

Es war wie jedes Jahr. Die Sitzplätze in der Mehrzweckhalle sind zum Bürgerwehrball rar und so strömen die Gäste bis kurz vor Beginn der Veranstaltung in den Saal. Die Bürgerwehr hatte es am Samstag gut drauf, Schwarzwälder Fasnet zu feiern. Das Motto des Abends, Doa haut's mer grad de Kuckkuck nuus, wurde vom Publikum fantasievoll umgesetzt. Da waren Kuckucksuhren, Uhrenschilder, ja sogar ein Uhrenträger mit selbstgebauter Kuckkucksuhr vertreten. Der eine oder andere schlachtete selbst, was er auch zur Schau trug, oder der Schwarzwälder Schinken mit Probierstückchen war ebenfalls vertreten. Die maskierten Gäste, vor allem diejenigen, die an der Kostümprämierung teilnahmen, waren ein rechter Blickfang für das gut gelaunte Publikum.

Zunftmeister Mathias Aberle schätzt sich auch glücklich mit seiner überaus aktiven Zunft. Alle, Bürgerwehr oder Engelegoaschter, waren im unermüdlichen Einsatz. Da galt es die Gäste zu verköstigen und selbst die Auftritte zu meistern. Aberle wusste einmal mehr, dass er sich auf die Bürgerwehr verlassen kann und die Gäste fanden das Programm auch gut. Es deshalb wurde nicht an Beifall gespart; Zugaben wurden gefordert und erfüllt oder auch mal den Programmgestaltern etwas Ruhe zum Verschnaufen gegönnt.

Die Kindertanzgruppe der Engelegoaschter hatte gleich zu Beginn des Abends ihren großen Auftritt. Der Tanz war ein gelungener Auftakt und Yvonne Dhenin, Nadine Ruigis und Andreas Welpe hatten ein überaus glückliches Händchen. Es war zu spüren, dass die Kinder Spaß und Freude an ihrer Aufführung hatten.

Das Programm bis Mitternacht bot Abwechslung fürs Augen und die Ohren. Die aus Altoberndorf angereiste Dance Domination tanzt in einer höheren Liga bei Wettbewerben und zeigte ihre Klasse. Jochen Kitiratschky trat als Zeitungsmann auf und brachte so manche Begebenheit an die Öffentlichkeit. Mit den Kräuter Ladies der Narrenzunft St. Georgen wurde Abwechslung für die Augen geboten.

Mindestens an die 20 Mal waren die Bläächi Lömpe aus Schönengrund im Appenzeller Land schon in Peterzell. Dass diese Verbindung gut klappt und der Zusammenhalt untereinander bestens funktioniert, führten die Guggenmusiker vor. Als Schwarzwald-Marie war Andrea Lasko dabei und die Tanzgruppe TG Apassiodanca zog die Blicke auf sich. Den musikalischen Schlusspunkt setzte die Bürgerwehr Guggenmusik Bloos Arsch unter der Leitung von Gunnar Fichter.